Su consiglio dei pannelli autostradali, vetrina di avvisi e notizie di vario tipo, abbiamo provato MyWay, l’applicazione ufficiale di Autostrade per l’Italia, un’app per smartphone che, in tempi di esodi come questi, può tornare utile per vari motivi.

Permette di viaggiare informati, con gli aggiornamenti sul traffico, sui servizi disponibili in autostrada o sulle postazioni dei Tutor, e consente di accedere a tante altre informazioni utili di vario genere. Vediamo come funziona.

Cos’è e a cosa serve My Way

L’applicazione di Autostrade per l’Italia viene pubblicizzata come strumento d'informazione sul traffico ma, come detto, è utile per tanto altro. Dedicata a chi viaggia in auto, MyWay è gratuita e reperibile dal Play Store di Google e dall’App Store (link per il download in fondo).

Fa da navigatore, da termometro per il traffico autostradale, e da strumento per recepire varie informazioni utili. Dalle tratte coperte dai Tutor alle immagini delle telecamere (oltre 1.000), passando per la segnalazione di aree di servizio in cui sostare per uno spuntino o fare rifornimento.

In più, c’è anche una una sezione dedicata ai soccorsi e al turismo in cui l’utente può servirsi dei consigli sui luoghi turistici da visitare nelle vicinanze o in una determinata zona d'interesse.

Come funziona

Molto semplice e intuitiva da utilizzare, MyWay si presenta con un’interfaccia suddivisa in tre sezioni: “Esplora”, “Il mio viaggio” e “Servizi”.

Se la prima mostra una mappa e un campo in cui inserire un luogo da cercare, la sezione “Il mio viaggio” è quella che serve a utilizzare l’app come navigatore, leggere le stime dei tempi di percorrenza e del pedaggio autostradale.

La pagina “Servizi”, infine, è la sede in cui l’utente ha modo di avere accesso a tutte le funzioni singole succitate di MyWay.

Viaggiare informati

L’obiettivo è fornire a chi viaggia in auto tutte le informazioni utili che servono. Per farlo, è possibile passare ad esempio attraverso la sezione “Il mio viaggio” di MyWay, inserendo una destinazione, per poi consultare tutte le indicazioni relative e, eventualmente avviare direttamente la navigazione.

Altrimenti l’utente può andare a spulciare l'informazione o l'aggiornamento che cerca (un’eventuale chiusura, le immagini di una telecamera, un’area di servizio o l’ultimo collegamento con i servizi televisivi MyWay), direttamente dalla pagina “Servizi”.

Soccorsi e itinerari di viaggio

Sempre in quest’ultima sezione citata, “Servizi”, l’app MyWay mette a disposizione dell’utente anche altre funzioni utili come quella con cui contattare il soccorso stradale e sanitario in caso di problemi.

Per chi viaggia, è funzionale anche “Sei in un Paese meraviglioso”, un servizio che dà accesso a itinerari di viaggio, prossimi alla propria posizione e non, ideati e proposti in collaborazione col Touring Club italiano e Slow Food Italia.