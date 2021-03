Di applicazioni di navigazione per smartphone alternative alle più consuete Google Maps, Waze e Apple Mappe ce ne sono a bizzeffe ormai, più o meno recenti.

Fra queste ultime, vale la pena considerare Sygic GPS Navigation, un’app dotata di tutto quello che serve per fornire a chi guida uno strumento efficace, aggiornato e ricco di particolari funzionalità.

Sygic GPS Navigation in breve

Figlia della nota compagnia slovacca, si tratta di una valida app di navigazione per smartphone Android e iPhone, presto disponibile anche su Android Auto, scaricabile gratuitamente dai rispettivi Google Play Store e App Store (link al download in fondo).

Il valore aggiunto di Sygic GPS Navigation è rappresentato dai vari pacchetti aggiuntivi grazie ai quali l’utente può usufruire di varie funzioni extra, alcune delle quali molto particolari come Real View Navigation (la navigazione in tempo reale), Head-Up Display, Dashcam (la registrazione di filmati) e Cockpit (mostra le prestazioni dell'auto in tempo reale).

C'è da dire tuttavia che sono a pagamento anche altre funzionalità di base, altrove offerte gratuitamente, come gli aggiornamenti sul traffico, gli autovelox mobili e alcune opzioni di navigazione, funzionalità che come le suddette sono acquistabili in-app nella sezione Sygic Store.

Come funziona

Una volta installata, oltre ai consueti permessi necessari al funzionamento della stessa, Sygic GPS Navigation invita subito l’utente a scaricare le mappe offline selezionando le aree di proprio interesse per potersene servire anche in assenza di connessione a internet.

L’interfaccia dell’app rende l’esperienza d’uso intuitiva ponendo la mappa in primo piano e riservando alle estremità varie scorciatoie per attivare alcune funzioni (in basso per tornare alla posizione attuale e accedere al menù rapido, in alto per cercare un indirizzo e accedere ai preferiti, o scorrendo dalla sinistra per il menù).

Per raggiungere una destinazione

Smartphone alla mano, per raggiungere una destinazione basta digitare il luogo d’interesse nella barra degli indirizzi in alto, scegliere fra gli itinerari proposti da Sygic GPS Navigation e toccare su “Inizia”.

Volendo, è possibile personalizzare l’esperienza di navigazione aggiungendo delle tappe al percorso e usufruendo di alcune opzioni gratuite o esclusive della versione Premium.

Scorrendo verso il basso la pagina di anteprima del percorso, l’app, oltre a fornire le istruzioni di viaggio in forma testuale, permette di salvare l’itinerario, condividerlo o visualizzarne un’anteprima.

Funzioni extra e personalizzazione

Basta una rapida occhiata al menù laterale di Sygic GPS Navigation per accorgersi delle tante funzioni extra presenti, sia a pagamento che gratuite.

Fra queste ultime, c’è ad esempio la navigazione verso una foto geolocalizzata, l’opzione per salvare la posizione del parcheggio, per chiedere aiuto nelle vicinanze o per cercare i benzinai più vicini; c'è perfino la cosiddetta modalità EV dedicata ai veicoli elettrici.

Accedendo al menù delle impostazioni dell’app l'utente può personalizzare a proprio piacimento vari aspetti: dai colori della mappa ai dettagli della stessa, dalle opzioni di pianificazione del tragitto alle notifiche per gli autovelox, fino ai comandi vocali, tanto per citarne alcuni.