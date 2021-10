Non è la prima volta che qualcuno ha l’ardire di tentare per vie traverse di far girare Android Auto sulle Tesla, con risultati beninteso non proprio concreti.

Tuttavia, è emersa or ora un’app di nome TeslAA, di fatto ancora in via di sviluppo, che mira ad aggirare le limitazioni della casa di Elon Musk tramite browser. Ecco tutto quello che c’è da sapere a tal proposito.

Cos’è TeslAA

Parliamo di un’app per smartphone Android, attualmente in fase beta ma già commercializzata e acquistabile sul Google Play Store a 4,99 euro (link al download in fondo).

Ultimo frutto dell'artefice di AAwireless, quel dispositivo/dongle nato per rendere wireless Android Auto su qualsiasi vettura, TeslAA promette di proiettare la piattaforma per auto di Google sugli schermi delle Tesla servendosi del browser integrato nelle auto.

Uno stratagemma molto semplice ma, come tiene a sottolineare lo stesso sviluppatore, non ancora esente da problemi. D’altronde si trova pur sempre nella fase beta, ragion per cui chi ne stesse ponderando l’acquisto è bene ne sia consapevole.

Come funziona

Per far funzionare Android Auto sulle Tesla, o almeno provarci, è necessario seguire alcune istruzioni, riportate fra l’altro anche sulla pagina del Google Play Store.

È innanzitutto un requisito di base il supporto ai video con accelerazione hardware da parte del sistema dell’auto affinché l’app funzioni. Per inciso, è presente su qualsiasi modello Tesla che supporta servizi come Netflix, YouTube o Disney+.

Appurato questo dettaglio, non resta che collegare sia via Bluetooth, sia tramite l'hotspot dello smartphone l’auto e il telefono, assicurarsi che la sorgente audio sia impostata sul Bluetooth e accedere dal browser del sistema di infotainment della Tesla il sito web www.androidwheels.com. Tutto qua.

Problemi, bug… e rimedi

La possibilità di incappare in eventuali problematiche di gioventù è stata palesata fin da subito considerando la fase sperimentale in cui si trova l’app TeslAA. Ma i riscontri di vari utenti aiutano a rimediare in parte all’insorgere di bug di vario genere.

Ad esempio, è consigliabile usare smartphone recenti o comunque con componenti hardware di livello medio o elevato per poter apprezzare il tutto; guardarsi dal ricaricare lo smartphone via wireless con attivo TeslAA per evitare eccessivi surriscaldamenti (preferendo piuttosto il classico cavetto di ricarica); o ancora, in caso di disconnessione, potrebbe dipendere da problemi di ricezione della rete Wi-Fi del telefono.

Comunque, per avere supporto o per seguire gli sviluppi del progetto, magari prima di valutare se acquistarla o meno, è possibile visitare il canale Slack condiviso sulla pagina del Google Play Store di TeslAA, o la discussione dedicata su Reddit.