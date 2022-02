Installare e utilizzare un’app che possa tenere d’occhio l’auto elettrica potrebbe sembrare superfluo considerando che molte montano già di serie sistemi dedicati piuttosto completi.

TezLab è tuttavia un caso a parte perché ha dalla sua un mucchio di funzioni interessanti di supporto a chi guida una Tesla ad avere sotto controllo tanti parametri, statistiche e informazioni che difficilmente sarebbero accessibili. Scopriamo meglio di che si tratta.

Cos’è e a che serve TezLab

È un’app complementare a ciò che il sistema di infotelematica Tesla offre già di serie. TezLab si può installare sia su smartphone Android che su iPhone, ed è scaricabile gratuitamente dal Google Play Store e dall’App Store (i link diretti li trovate in fondo all’articolo).

Come sottinteso, è dedicata alle Tesla e a chi guida offre una serie di funzioni che può essere più o meno ampia a seconda che ci si sottoscriva un piano d’abbonamento o meno: 5,99 dollari al mese o 49,99 dollari l’anno. Cosa offre in più la versione Pro? Tracciamenti illimitati di ricariche e viaggi, schemi dettagliati dell’uso e della modalità di ricarica della batteria, comparazioni in temi d’efficienza rispetto agli altri utenti della propria area, la possibilità di esportare i dati in CSV e l’app per Apple Watch.

Tutto il resto è disponibile gratuitamente, compresa la funzione di pianificazione dei viaggi in base alla mappa dei Supercharger, i dati di viaggio in tempo reale, controlli, rapporti vari, la possibilità di personalizzare la dashboard con diversi widget, lo stato di ricarica attuale e le previsioni annesse, l’impatto carbonico delle ricariche effettuate, e tanto altro ancora.

Come funziona TezLab

Una volta installata, TezLab invita a creare un nuovo account o ad accedere con le proprie credenziali nel caso in cui si avesse già un proprio profilo. Il passo successivo sarà la connessione con la propria auto, attraverso il login con l’account Tesla personale tramite collegamento col sito web Tesla.

A questo punto si è pronti a utilizzare TezLab, app che si presenta con una dashboard contenente i principali dati e controlli, fra cui l’autonomia residua, il chilometraggio stimato o i comandi per aprire il portabagagli e serrare le portiere. Ai piedi c’è poi una barra di navigazione che serve come punto d'accesso alle altre sezioni dell’app, alla mappa, alla pagina dedicata alla community, alle statistiche in tempo reale e alla suite completa dei controlli dell’auto.

Manca la lingua italiana al momento, ma per saperne di più, per fugare eventuali dubbi e per conoscere compatibilità, prezzi e vantaggi della versione Pro vi invitiamo a dare un’occhiata al sito web ufficiale di TezLab.