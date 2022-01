Apple ha creato un’app per Android, e questo a molti potrebbe sembrare già di per sé un fatto piuttosto strano di primo acchito. La ragione è tuttavia chiara e comprensibile, specie laddove l’uso degli AirTag diventi in futuro un fenomeno sempre più concreto.

Si chiama Tracker Detect e, come intuibile dallo stesso nome, nasce proprio per aiutare gli utenti a tenere d’occhio e scoraggiare eventuali tracciamenti indesiderati attuati tramite questi dispositivi che nascono per localizzare i propri dispositivi, non quelli altrui. Comunque, ecco tutto.

Cos’è e a che serve Tracker Detect

Come detto, parliamo di un’applicazione per smartphone e dispositivi Android gratuita e scaricabile direttamente dal Google Play Store, oppure dal link diretto in fondo all’articolo.

È uno strumento che permette di cercare e localizzare i tracker separati dal proprietario compatibili con la rete Dov’è di Apple, quindi sia AirTag che simili (i Chipolo ad esempio). L’obiettivo è facilmente comprensibile: impedire che qualcuno, a propria insaputa, tracci la propria posizione e gli spostamenti, in auto e non solo.

Di base, una volta scansionata l’area circostante e verificata la presenza di eventuali AirTag sconosciuti o congegni simili, l’utente avrà poi modo di selezionare su Tracker Detect un’opzione per farli suonare, dimodoché sia più semplice rintracciarli e disattivarli.

Come funziona Tracker Detect

Una volta installata sul proprio smartphone, l’app invita l’utente ad accettare termini e condizioni, ad abilitare il servizio di geolocalizzazione e ad attivare il Bluetooth, che servirà poi per rilevare i localizzatori GPS, utili anche per ritrovare le chiavi dell'auto perse o magari per fare da antifurto.

A questo punto non resta altro da fare che toccare su “Scan” per poter avviare la funzione di ricerca di AirTag e dispositivi simili nelle vicinanze, cioè nel raggio d’azione del Bluetooth. È dunque ovvio che, nel caso in cui si tema di avere un tracker sospetto che viaggi con sé a propria insaputa, è consigliabile fare più tentativi.

Utile anche per ritrovare un localizzatore perduto, non appena Tracker Detect ne rileva uno sconosciuto, cioè lontano dal suo proprietario, può far emettere al tracker una notifica sonora utile per l'individuazione. Una volta trovato un AirTag, Tracker Detect permette poi di identificarlo fornendo delle istruzioni per la disabilitazione tramite connettività NFC.