Capita spesso di considerare l’opzione taxi per spostarsi facilmente quando ci si trova in ferie in città, soprattutto in periodi come questi in cui il timore di salire sui più classici mezzi pubblici sempre a rischio affollamento, legittima soluzioni meno consuete.

Di qui l’utilità di un’app che renda più semplice la prenotazione di un taxi, mezzi certo più sicuri e comodi, benché più cari. Per fugare in anticipo i dubbi sulla spesa di una determinata corsa, Wetaxi è quello che ci vuole, valido anche come semplice strumento di prenotazione.

Cos’è e a che serve Wetaxi

Si tratta di un’app gratuita compatibile con smartphone Android e iPhone, scaricabile rispettivamente dal Google Play Store e dall’App Store (oltre che dai link al download in fondo all’articolo).

Commercializzata come app che permette di sapere in anticipo quanto si spende per un taxi, permette anche di chiamare e prenotare una corsa o di condividere il viaggio con altri passeggeri per risparmiare. Wetaxi si avvale delle principali radiotaxi italiane ed è usufruibile in più di 20 città, Roma, Milano, Napoli e Torino comprese.

Come funziona Wetaxi

Una volta installata, l’app invita ad accedere con le proprie credenziali o a registrare un nuovo profilo inserendo le generalità, il numero di telefono e, volendo l’indirizzo e-mail e un metodo di pagamento in-app, necessario per ottenere il prezzo massimo della corsa. In alternativa, è pur sempre possibile toccare “Dai un’occhiata” per accedere all’interfaccia e vedere come funziona Wetaxi prima di effettuare la registrazione.

L'app è molto intuitiva da utilizzare, con la mappa in primo piano e alcune scorciatoie e opzioni attorno per scegliere la destinazione e il luogo di partenza (è consigliabile tenere attivo il GPS per non dover inserire la propria posizione), pagare al volo tramite codice QR o chiamare un taxi, il primo disponibile o quello della cooperativa radiotaxi scelta.

Come prenotare e sapere quanto costa una corsa

Terminata la configurazione, basta confermare il punto di partenza e la destinazione dalle apposite sezioni dell’app per ottenere il prezzo massimo della corsa in taxi. Volendo, è possibile anche scegliere un punto di partenza differente da quello corrente per conoscerne in anticipo il costo o semplicemente per prenotare.

Non resta a questo punto che compilare le “opzioni aggiuntive” inserendo il numero dei passeggeri, dei bagagli, l’orario di prenotazione e il metodo di pagamento in-app, per ottenere la cosiddetta “tariffa massima garantita” e, in caso positivo, confermare la chiamata.

La corsa prenotata finirà nella sezione “Le mie corse” di Wetaxi, accessibile dal menù laterale che contiene inoltre varie opzioni e impostazioni aggiuntive: l’area riservata ai luoghi preferiti, ai voucher, ai metodi di pagamento e al proprio profilo aziendale per ricevere dei report mensili con le fatture elettroniche delle corse.