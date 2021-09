Avete presente i “Black Cabs”, ossia i taxi neri di Londra? Ecco adesso prendetene un esemplare degli Anni ’80 e installateci un motore V8 da 450 CV e avrete ottenuto la supercar dei taxi. Non sappiamo esattamente perché è stato realizzato o per conto di chi, ma questo incredibile Black Cab è in vendita su eBay in Germania.

Dragster da città

Visto frontalmente, il taxi non sembra nascondere molte sorprese. Si tratta di un Austin FX4 del 1989 con una carrozzeria tipica di quegli anni e con interni da vero taxi, con tanto di tassametro.

Lateralmente, però, le cose iniziano a diventare più strane. L’assetto dell’auto è più simile a quello di un dragster che di un normale e tranquillo mezzo per trasportare turisti o uomini d’affari. Questo perché l’auto è dotata di sospensioni idrauliche su ogni ruota e l’altezza può essere, quindi, cambiata a seconda della situazione di guida.

Si può scegliere un assetto più basso per le gare d’accelerazione in pista oppure più alto per entrare in servizio sulle strade cittadine. Per il primo caso possono sicuramente tornare utili le gomme con sezione XL montate al posteriore che promettono un’elevata trazione nello scatto da fermo.

Un V8 che costa come una Golf

Il vero cuore delle modifiche riguarda il motore. Rimosso il 2.2 diesel da circa 100 CV, è stato installato un colossale 8.2 V8 da 450 CV di origine Chevrolet. L’annuncio non parla di prestazioni: possiamo quindi solo immaginare cosa sia capace di fare questa assurda creazione.

Il taxi ha percorso meno di 200 km e, stando alla descrizione di eBay, è stato realizzato per puro divertimento. L’azienda austriaca che lo vende è disposta ad organizzare il trasporto in qualsiasi parte del mondo. Per metterlo nel proprio garage è necessario sborsare 34.990 euro: in pratica, al prezzo di una Volkswagen Golf ben accessoriata, si può acquistare il taxi più folle del mondo.