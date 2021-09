L’arma suprema per il quarto di miglio? Vi diamo qualche indizio. Non è la Dodge Challenger Demon o la Rimac Nevera ed è più potente di 4 Bugatti Chiron messe insieme. La risposta è uno straordinario dragster basato sulla Corvette C4 del 1984. Nessun propulsore V8 sovralimentato o batterie super efficienti: a spingere l’americana ci pensa il motore di un jet.

Corvette da record

L’annuncio dell’incredibile Corvette è stato pubblicato sul sito di Classic Auto Mall, un rivenditore di Morgantown, in Pennsylvania. Non si tratta di una C4 vera e propria, ma di un telaio e di una carrozzeria fortemente ispirate alla supercar degli anni ’80 assemblati dalla Meng Race Specialties di Gilbertsville, sempre in Pennsylvania.

Se vista davanti e lateralmente la Corvette appare come un “normale” dragster dell’epoca, il posteriore svela le potenzialità di questo mostro. La coda dell’auto, infatti, è dominata dall’immenso motore Westinghouse J34/34-A derivato dai jet Vought V3D Skynight e McDonnell F2H Banshee, due velivoli della difesa americana in servizio durante il periodo della Guerra Fredda.

Il gigantesco propulsore è in grado di sprigionare oltre 7.000 CV e, grazie al peso dell’auto di soli 1.088 kg, può far toccare alla Corvette i 400 km/h entro 400 metri. Il che non è male se si considera che la detentrice del record, l’hypercar elettrica Nevera, si “ferma” a circa 270 km/h.

Nuovo pilota cercasi

La “Corvette dragster” ha preso parte a vari campionati ed è stata costruita su misura per un proprietario texano. Tra la progettazione e i continui miglioramenti nel corso degli anni, l’auto è costata oltre 150 mila dollari (circa 127 mila euro al cambio attuale).

Ora la pazzesca auto-jet è in vendita a 39.500 dollari (33 mila euro, quasi come una Nissan Qashqai nuova e ben accessoriata) ed è probabilmente un vero affare considerando l’immane potenza disponibile.

Certo, probabilmente si tratta di una delle auto più pericolose al mondo, ma è anche un vero esemplare unico. Un pezzo da collezione, insomma, per chi è abbastanza folle da mettersi al volante. Per possederla in Italia bisognerebbe fare i conti con un superbollo a quattro cifre, ma questa è un’altra storia.