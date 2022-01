È di fatto la prima app di navigazione in grado di riconoscere in tempo reale i segnali stradali, una funzione arrivata di recente che distingue Sygic GPS Navigation dagli altri navigatori per smartphone.

Niente informazioni aggiornate da utenti e sviluppatori, ma è proprio la fotocamera ad essere impiegata dall’app per riconoscere e rilevare i limiti di velocità indicati dai segnali stradali. Vediamo in dettaglio come funziona e come usare questa nuova funzione.

Cos’è Sygic GPS Navigation

Prima di tutto, per chi non lo sapesse Sygic GPS Navigation è un’app per smartphone Android e iPhone, scaricabile gratuitamente dal Google Play Store e dall’App Store, rispettivamente. Per usufruire di tutte le funzionalità presenti è tuttavia necessario sottoscrivere un abbonamento alla versione Premium+, disponibile in due formule: 3 mesi a 13,99 euro o 12 mesi a 19,99 euro.

Fra le app di navigazione, è una delle più complete: è compatibile con Android Auto, Android Automotive e Apple CarPlay, vanta funzioni smart come l’assistente di corsia, la Real View Navigation, l’Head-up Display, o ancora, le mappe 3D offline, le informazioni sul traffico in tempo reale, la segnalazione di autovelox e, per l’appunto il riconoscimento dei segnali stradali, relativi solo ai limiti di velocità, almeno per ora (le potenzialità non si limitano solo a questo chiaramente). Per ulteriori dettagli sull'app Sygic GPS Navigation, vi invitiamo a dare un'occhiata al nostro articolo d'approfondimento.

Come funziona il riconoscimento dei limiti in tempo reale

Tutto molto semplice, una volta posizionato lo smartphone su un supporto per auto appropriato, e dopo aver concesso i permessi a Sygic GPS Navigation di utilizzare la fotocamera, l’app richiede all'utente soltanto un minimo di accuratezza nel posizionare lo smartphone.

Fatto questo non resta che avviare la navigazione, l’applicazione rileverà così automaticamente i segnali stradali in tempo reale avvisando il conducente di qualsiasi limite, fisso o mobile che sia, perfezionando la già presente funzione standard di riconoscimento, basata tuttavia su informazioni non sempre aggiornate, che difficilmente considera le possibili variazioni dovute ai lavori stradali, o ai limiti dinamici dei pannelli, ad esempio.

Per utilizzare questa funzione, ricordiamo che è necessario sottoscrivere l’abbonamento alla versione Premium+ di Sygic GPS Navigation. Per chi è invece già abbonato è già presente e pronta all’uso.