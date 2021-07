La recente apertura alle app di terze parti ha dato nuova linfa ad Android Auto che, finalmente, ha la possibilità di offrire più soluzioni per ogni sua funzione, compresa la navigazione.

Navigator 7 di MapFactor è una delle ultime applicazioni ad acquisire e fornire il supporto alla piattaforma di Google per veicoli, una compatibilità che riguarda sia la versione gratuita, sia quella a pagamento.

Cos’è MapFactor Navigator 7

Come anticipato, si tratta di un’app di navigazione compatibile sia con dispositivi e smartphone Android, sia con iPhone, che può tornare utile in questo periodo di viaggi e vacanze (qui per il nostro Speciale). È scaricabile gratuitamente dai rispettivi negozi di applicazioni (link al download in fondo).

Il focus principale di MapFactor Navigator 7 riguarda proprio la navigazione, che sia in auto, a piedi o in bicicletta non importa. Per saperne di più, consigliamo di dare un'occhiata all’articolo di approfondimento dedicato.

In questa sede guardiamo piuttosto alle funzioni disponibili su Android Auto, compatibilità che riguarda Navigator in versione Free e Pro, offerta in entrambi i casi gratuitamente.

Come funziona su Android Auto

Come per la maggior parte delle app specchiate su Android Auto, anche Navigator 7 offre a chi guida, sullo schermo della propria auto, la stragrande maggioranza delle funzionalità disponibili su smartphone.

Ciò vuol dire poter usare la navigazione GPS offline sulle mappe di TomTom con le indicazioni vocali passo-passo, usufruire dei comandi di Google Assistant, del salvataggio di elementi preferiti (fino a 6) e via dicendo.

In più, vale la pena menzionare la presenza di alcune chicche caratteristiche di MapFactor quali l’assistente di corsia, il traffico in tempo reale, i percorsi alternativi, la possibilità di scegliere fra mappe 2D e 3D e fra modalità giorno e notte, tutto visibile e fruibile direttamente dallo schermo della propria auto.