L'estate fa rima con vacanze, ma molto spesso anche con traffico, code, disagi e cantieri: la principali cause di rallentamento infatti rimangono i moltissimi tratti chiusi o a viabilità ridotta per manutenzione e tra le regioni in cui questa condizione diventata una vera e propria piaga al primo posto c'è senz'altro la Liguria.

La regione costiera del nord-ovest resta infatti una delle zone più trafficate, essendo il più rapido collegamento con la vicina Francia e transito altrettanto prediletto per chi da Piemonte e parte della Lombardia si sposta verso la toscana. Di conseguenza, è anche la regione "sorvegliata speciale" a partire dai primi caldi, quando il flusso aumenta sommandosi a quello commerciale sempre consistente.

Meno disagi nel 2022

A dare una boccata d'ossigeno a chi si rassegna ad affrontare come ogni anno l'incognita del transito, arriva una buona notizia: il Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (MIMS) ha promesso sospensioni e riduzioni per circa l'80% dei cantieri allestiti sulla rete autostradale nei mesi estivi, dunque arterie più libere e traffico più scorrevole con un ridotto rischio di code ai caselli per le quali, sempre da quest'anno, è anche previsto un rimborso se l'attesa supera i 15 minuti.

Nel frattempo, ecco comunque la mappa delle tratte interessate da interruzioni temporanee o limitazioni di traffico aggiornate al 6 luglio 2022.

Autostrada A7 - Milano-Genova

Direzione Genova

Tra VIGNOLE e ISOLA DEL CANTONE

- Traslazione a destra tra i km 96.6 e 97.2. Periodo: alle 20:00 del 30 maggio 2023.

Tra RONCO SCRIVIA e BUSALLA

- Traslazione a destra tra i km 109.7 e 110.3. Periodo: fino alle 20:00 del 14 luglio.

Tra RONCO SCRIVIA e GENOVA BOLZANETO

- Traslazione a destra tra i km 111.2 e 111.6. Periodo: fino alle 20:00 del 10 gennaio 2023.

Tra ALLACCIAMENTO A7/A12 e ALLACCIAMENTO A7/A10

- Traslazione a destra tra i km 129.5 e 130.2. Periodo: fino alle 6:00 del 20 luglio.

Tra ALLACCIAMENTO A7/A12 e GENOVA OVEST

- Traslazione a destra tra i km 131.5 e 131.9. Periodo: fino alle 17:00 del 27 ottobre.

Tra GENOVA OVEST e GENOVA

- Traslazione a sinistra tra i km 132.9 e 133.5. Periodo: fino alle 22:00 del 30 luglio.

Direzione Milano

Tra ISOLA DEL CANTONE e VIGNOLE

- Traslazione a sinistra tra i km 90,88 e 90.8. Periodo: fino alle 20:00 del 29 luglio.

- Corsia Unica tra i km 91.6 e 90.6. Periodo: fino alle 18:00 del 16 luglio.

- Traslazione a sinistra tra i km 95.5 e 93.6. Periodo: fino alle 17:00 del 15 dicembre.

- Traslazione a sinistra tra i km 96 e 95.5. Periodo: fino alle 20:00 del 10 aprile 2024.

- Traslazione a destra tra i km 97.2 e 96.6. Periodo: alle 20:00 del 30 maggio 2023

Tra BUSALLA e ISOLA DEL CANTONE

- Traslazione a destra tra i km 106.6 e 106.3. Periodo: alle 20:00 del 19 gennaio 2023

Tra BUSALLA e RONCO SCRIVIA

- Corsia Unica tra i km 109.3 e 107.3. Periodo: fino alle 20:00 dell'11 agosto.

- Traslazione a sinistra tra i km 109.4 e 108. Periodo: fino alle 20:00 del 23 febbraio 2023.

- Traslazione a sinistra tra i km 110 e 109.4. Periodo: fino alle 20:00 del 23 febbraio 2023

- Traslazione a destra tra i km 111.48 e 111.23. Periodo: fino alle 20:00 del 10 gennaio 2023.

Tra GENOVA BOLZANETO e BUSALLA

- Corsia Unica tra i km 120.7 e 120.1. Periodo: fino alle 20:00 del 10 gennaio 2023.

Tra ALLACCIAMENTO A7/A10 e NODO SIV A SUD DI BOLZANETO

- Traslazione a sinistra tra i km. 128.8 e 128. Periodo: fino alle 20:00 del 21 luglio.

Tra GENOVA OVEST e ALLACCIAMENTO A7/A12

- Traslazione a sinistra tra i km 131.95 e 131.2. Periodo: fino alle 17:00 del 27 ottobre.

Autostrada A10 - Genova-Ventimiglia

Direzione Genova

Tra GENOVA PEGLI e GENOVA AEROPORTO

- Traslazione a sinistra tra i km 5.2 e 3.6. Periodo: fino 14:00 del 13 luglio.

Tra GENOVA PRA' e GENOVA PEGLI

- Traslazione a sinistra km. 8.3 e 6.5. Periodo: fino alle 20:00 del 10 gennaio 2023.

Tra ARENZANO e ALLACCIAMENTO A10/A26

- Riduzione a 2 corsie tra i km 16.9 e 15.3. Periodo: fino alle 20:00 del 28 luglio.

- Riduzione a 2 corsie tra i km 17.4 e 16.9. Periodo: fino alle 20:00 del 10 gennaio 2023.

- Traslazione a destra tra i km 19.25 e 18.8. Periodo: fino alle 20:00 del 06 luglio 2023.

- Traslazione a destra tra i km 19.3 e 18.8. Periodo: fino alle 20:00 del 06 luglio 2023.

- Riduzione a 2 corsie tra i km 19.7 e 18.8. Periodo: fino alle 20:00 del 06 luglio 2023.

Tra CELLE LIGURE e ARENZANO

- Riduzione a 2 corsie tra i km 27.1 e 26. Periodo: fino alle 20:00 del 14 luglio.

Tra NODO A10/A6 KM 44 e ALBISOLA

- Traslazione a destra tra i km 41.9 e 41.4. Periodo: fino alle 20:00 del 29 settembre.

Direzione Ventimiglia

Tra GENOVA AEROPORTO e GENOVA PEGLI

- Traslazione a sinistra tra i km 3.65 e 4.15. Periodo: fino alle 14:00 del 13 luglio.

Tra GENOVA PEGLI e GENOVA PRA'

- Traslazione a sinistra tra i km 6.4 e 9.9. Periodo: fino alle 20:00 del 28 dicembre.

Tra ALLACCIAMENTO A10/A26 e ARENZANO

- Traslazione a destra tra i km 13.85 e 15.65. Periodo: fino alle 20:00 del 10 gennaio 2023.

Tra ARENZANO e VARAZZE

- Riduzione a 2 corsie tra i km 20.9 e 24. Periodo: fino alle 20:00 del 29 luglio.

- Riduzione a 2 corsie tra i km 25.3 e 26. Periodo: fino alle 20:00 del 14 luglio.

Tra VARAZZE e CELLE LIGURE

- Traslazione a destra tra i km 27.65 e 30.75. Periodo: fino alle 20:00 del 10 gennaio 2023.

- Traslazione a sinistra tra i km 34.55 e 34.65. Periodo: fino alle 20:00 del 28 dicembre.

- Traslazione a destra tra i km 34.65 e 35.275. Periodo: fino alle 20:00 del 28 dicembre

Tra ALBISOLA e NODO A10/A6 KM 44

- Traslazione a destra tra i km 41.4 e 41.9. Periodo: fino alle 20:00 del 29 settembre.

A26 - Genova Voltri - Gravellona Toce

Direzione Genova Voltri

Tra MASONE e ALLACCIAMENTO A10/A26

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 1.5 e 0.7. Periodo: fino alle 20:00 del 10 gennaio.

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 5.2 e 1.5. Periodo: fino alle 20:00 del 30 settembre.

- Traslazione a sinistra tra i km 8.3 e 7.3. Periodo: fino alle 10:00 del 29 settembre.

- Traslazione a sinistra tra i km 8.3 e 7.3. Periodo: fino alle 10:00 del 29 settembre.

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 9.5 e 8.6. Periodo: fino alle 20:00 del 28 luglio

- Traslazione a sinistra tra i km 10 e 9,5. Periodo: fino alle 20:00 del 15 dicembre.

- Traslazione a sinistra tra i km 11.2 e 10. Periodo: fino alle 20:00 del 29 settembre.

Tra OVADA e MASONE

- Traslazione a sinistra tra i km 19.68 e 19. Periodo: fino alle 20:00 del 18 maggio 2023.

- Traslazione a sinistra tra i km 24.9 e 22.3. Periodo: fino alle 20:00 del 28 giugno 2023.

Tra ALLACCIAMENTO A26/DIREZIONE A26-7 e OVADA

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 31.7 e 30.3. Periodo: fino alle 10:00 del 10 agosto.

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 35.7 e 34.55. Periodo: fino alle 12:00 del 25 agosto.

Tra BORGOMANERO e GHEMME - ROMAGNANO SESIA

- Traslazione a 2 Corsie tra i km 153 e 151. Periodo: fino alle 20:00 del 1 settembre.

Tra ALLACCIAMENTO SS34 DEL LAGO MAGGIORE e SVINCOLO DI BAVENO

- Flesso a 2 Corsie tra i km 192.4 e 190.9. Periodo: fino alle 20:00 del 19 luglio 2022.

Direzione Gravellona Toce

Tra ALLACCIAMENTO A10/A26 e MASONE

- Corsia Unica tra i km 0 e 1.03. Periodo: fino alle 20:00 del 10 gennaio 2023.

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 2.3 e 4.7. Periodo: fino alle 20:00 del 30 settembre.

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 7.3 e 8.3. Periodo: fino alle 14:00 dell'29 settembre.

Tra MASONE e OVADA

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 19.1 e 22.4. Periodo: fino alle 20:00 del 14 ottobre.

- Traslazione a sinistra tra i km 22.5 e 25. Periodo: fino alle 20:00 del 18 maggio 2023.

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 26.8 e 27.9. Periodo: fino alle 18:00 del 29 settembre.

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 27.9 e 29. Periodo: fino alle 15:00 del 27 ottobre.

Tra OVADA e ALLACCIAMENTO A26/DIREZIONE A26-7

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 34.21 e 35.2. Periodo: fino alle 20:00 del 15 settembre.

Tra ALLACCIAMENTO A26/DIREZIONE A26-7 e ALESSANDRIA SUD

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 56.7 e 57.1. Periodo: fino alle 20:00 del 29 dicembre.

Tra SVINCOLO DI BAVENO e ALLACCIAMENTO SS34 DEL LAGO MAGGIORE

- Corsia Unica tra i km 190 e 192.4. Periodo: fino alle 20:00 del 22 luglio.