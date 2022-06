Quest'estate le code sulle autostrade e sulle arterie principali del Paese potrebbero essere un lontano ricordo, almeno quelle generate dagli immancabili Lavori in Corso che accompagnano ogni anno l'esodo degli italiani verso le mete delle vacanze. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha infatti concordato un piano di riduzione e progressiva sospensione dei lavori nel corso dei mesi estivi.

Il piano

L'accordo, avviato su iniziativa del Ministro Enrico Giovannini, parte da un tavolo di confronto aperto già mesi fa che ha permesso di valutare le situazioni critiche e effettuare una vera e propria programmazione dei cantieri per attività di manutenzione e adeguamento su strade e autostrade italiane, con la possibilità di sospenderli nei periodi di maggiore circolazione o nel caso di creazione di code.

L'accordo comporta una progressiva diminuzione dei lavori fino all'80% rispetto a quelli previsti inizialmente, per poi riprendere dopo il 15 settembre. Nel caso si verificassero ritardi connessi comunque ai cantieri presenti sulla rete Autostrade per L'Italia, rimane valido il rimborso del pedaggio cashback, come concordato nell'ultimo aggiornamento della convenzione stipulata tra il gestore e il ministero.

Rafforzamento del personale di soccorso

Il secondo obiettivo del piano siglato da Mims e gestori è il rafforzamento del personale dedicato al soccorso e alle informazioni sulla viabilità. Nella nota diramata dal Ministero delle Infrastrutture si legge infatti:

In considerazione dell’elevato numero di spostamenti previsti e di eventuali criticità che possono verificarsi sulla rete stradale e autostradale, il Piano contempla anche l’aumento del personale adibito al soccorso e dei canali dedicati alle informazioni sul traffico. Viene inoltre confermato il coordinamento tra il Mims e Viabilità Italia (Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità) che ha predisposto il Piano per l’estate, mettendo a disposizione informazioni utili e accessibili a tutti coloro che si metteranno in viaggio durante i mesi estivi.