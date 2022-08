Comprare un’auto usata o altri veicoli di seconda mano, si sa, non è affatto cosa semplice. In ballo ci sono una marea di variabili che rendono la strada lunga e arzigogolata. L’argomento sicurezza, specie nelle compravendite fra privati, è uno di quei nodi più temuti, che un’app come Pleggit tenta di sbrogliare.

È quest'ultimo uno strumento di protezione contro le truffe sia da un lato (chi acquista) che dall’altro (chi vende), un servizio che punta a semplificare il tutto sospendendo i fondi fino alla conclusione del passaggio di proprietà. Ma scopriamone meglio i dettagli e come funziona.

Cos’è Pleggit e a che serve

Pleggit è un’app gratuita per smartphone Android e iPhone (link al download in fondo) che nasce da una startup milanese postasi come obiettivo quello di risolvere il problema delle truffe nella compravendita di auto e veicoli usati fra privati.

Come anticipato, è un’app che fa da intermediario fra chi compra e chi vende. In che modo? Mettendo i fondi dell’acquirente in sicurezza fino al momento in cui il passaggio di proprietà dell’auto (o di altri veicoli) non sia verificato e completato, momento in cui il venditore riceverà effettivamente il pagamento.

È così che Pleggit promette di proteggere entrambe le parti da potenziali truffe, mettendo eventualmente a disposizione un canale di comunicazione diretto (via WhatsApp) con il proprio servizio di supporto per qualsiasi problema.

Come funziona Pleggit

È molto semplice da usare, sia per chi compra che per chi vende. L’app Pleggit dalla prima apertura invita a registrarsi come privato o come azienda creando per prima cosa un profilo con i propri dati, per poi inserire quelli del veicolo che si desidera vendere o comprare.

Una volta scelto il veicolo da acquistare e concordato l’uso di tale strumento, l’app chiederà all’acquirente di effettuare il bonifico a Pleggit, che notificherà di conseguenza il tutto al venditore. A questo punto, come anticipato, i fondi rimangono in attesa della conclusione del passaggio di proprietà, fondi che saranno sbloccati non appena entrambe le parti si saranno scambiate i codici generati relativi.

È tutto spiegato a chiare lettere in un breve tutorial introduttivo, disponibile fra l’altro anche nel menu laterale dell’app, dove accedere ai termini e alle condizioni, all’archivio delle transazioni e al proprio profilo Pleggit. Per creare una nuova transazione o per contattare direttamente l’assistenza via WhatsApp, ci sono le scorciatoie disponibili nella barra di navigazione inferiore.

Maggiori informazioni su Pleggit e sui suoi servizi sono tuttavia disponibili anche sul sito web, dove è possibile fugare eventuali dubbi e saperne di più.