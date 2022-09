Dopo una decina di giorni dal rilascio di Android 13 (per smartphone e tablet), Google ha annunciato anche la tredicesima versione del sistema operativo per auto e altri veicoli.

Android Automotive 13 promette di perfezionare la piattaforma di Big G con una serie di novità e correzioni, soprattutto tecniche e dedicate in particolare a migliorare l’esperienza utente generale. Scopriamo come.

Google migliora Android Automotive

Per Google, più che Android Auto è ormai Automotive il vero pilastro considerando l’attenzione che sta ricevendo da parte delle Case auto e degli stessi sviluppatori (per non parlare delle potenzialità). Un paio di mesi fa arrivava Android 12L che introduceva i controlli rapidi per gestire gli ADAS e varie impostazioni specifiche (attivare e disattivare il Bluetooth ad esempio), una gestione migliore delle notifiche e altro ancora.

Ma era in occasione del Google I/O 2022 che Big G svelava diverse novità relative ad Android Automotive, a partire dalla trasmissione diretta dei contenuti dello smartphone, le app video e varie altre chicche. Stavolta però, col debutto d questa tredicesima versione sono meno salienti le modifiche apportate, quantomeno per il grande pubblico, visto che si tratta di un cambio di generazione rivolto in particolare a sviluppatori e costruttori terzi.

Le novità principali di Android Automotive 13

Dunque nessuna funziona appetibile, ma diverse modifiche più tecniche per Android Automotive 13, una versione che porta in campo innanzitutto alcune novità relative alla connettività, con il supporto alla tecnologia UWB (la banda ultra larga usata per aprire l’auto con lo smartphone, per intenderci).

Da segnalare le novità relative alla privacy, fra cui una gestione migliore delle autorizzazioni, dei permessi e l'introduzione di una dashboard dedicata che permette di rivedere facilmente l’utilizzo delle autorizzazioni fornite. Per il resto, Android Automotive 13 porta in dote la telemetria OEM, la possibilità per le app di terze parti di accedere a una o più telecamere del veicolo contemporaneamente, o ancora, il supporto di nuovi tipi di sensori, in ottica futura.

Ci sono tanti altri ritocchi più e meno importanti introdotti da Google su Android Automotive 13. Per questo e per maggiori informazioni e dettagli, qui trovate il changelog completo riportato nella pagina riassuntiva di questa nuova versione di Android per veicoli.