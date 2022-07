Se Android Auto non mostra alcune app installate sul proprio smartphone che dovrebbero invece essere visibili un motivo c’è. Non è infatti raro che la schermata Avvio app del sistema di Google si perda qualche contenuto, benché non dipenda sempre da bug e problemi.

Spesso la causa è da ritrovarsi invece nello smartphone collegato, o meglio, in alcune opzioni nascoste dello smartphone, che causano tali scomparse da Android Auto. Ma c’è una soluzione, anzi due, semplici e a portata di mano.

App assenti su Android Auto: perché?

Sono ormai un’infinità le app compatibili con Android Auto, che è possibile usare direttamente sullo schermo del sistema d'infotainment della propria auto, in sicurezza e con maggior comodità. Alcune sono utili per viaggiare, altre per comunicare, altre ancora per ascoltare musica, podcast o audiolibri.

Ma talvolta può capitare che, nonostante siano compatibili e installate sul proprio smartphone, quando lo si collega con la propria auto, Android Auto non le mostra nel menù, in Avvio app. La causa è una: il telefono potrebbe averle disattivate temporaneamente, in maniera automatica, ad esempio nei casi in cui non venissero usate da un po’. E questa situazione potrebbe vedersi solo sul menù delle app di Android Auto, col telefono che continua comunque a elencarle tutte.

Come ritrovare le app che mancano

E quindi, se Avvio app di Android Auto non mostra tutte le app compatibili e installate sul proprio smartphone, perché disattivate dal sistema (o magari dall’utente), basta intervenire in questo modo. Per ripristinarle occorre innanzitutto aprire l’app mancante sullo smartphone, quindi aprire l’app Android Auto, selezionare “Avvio app” e cercarla da lì.

Volendo evitare in futuro un caso simile è possibile tuttavia intervenire sulle impostazioni dello smartphone. Basta recarsi nella sezione riservata alla batteria e deselezionare l’opzione “Disattiva automaticamente le app inutilizzate” o “Sospendi le app inutilizzate”. Per inciso, il percorso per modificare tale opzione varia da telefono a telefono, ma per maggiori dettagli suggeriamo di visitare la pagina di Google dedicata alla questione.