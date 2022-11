In un periodo come questo, zeppo di offerte (reali e meno) per il Black Friday, non potevano mancare gli sconti sui ricambi e accessori per auto. È il momento giusto per approfittarne, viste le promozioni che stanno via via affollando gli e-commerce d’ogni genere.

D’altronde risparmiare qualcosa sulle spese di manutenzione della propria auto è ad oggi la norma, in un momento in cui i rincari sono all’ordine del giorno. E anche per questo vi segnaliamo una nuova promozione online di eBay pensata per chi vuole prendersi cura del proprio veicolo risparmiando.

Come funziona

È in vigore su eBay da oggi, 18 novembre, un buono sconto che permette di risparmiare fino a 150 euro per utente (lo sconto massimo per utilizzo è di 50 euro, quindi sfruttabile per tre volte).

Per approfittarne è necessario applicarlo sui prodotti compatibili (che segnaliamo qui sotto) inserendo il codice CYBERMOTORI nello spazio apposito presente nella pagina che precede il pagamento. C’è da sapere inoltre che tale buono ha un valore pari al 15% ed è valido su una spesa minima di 15 euro, fino al 4 dicembre 2022.

Come al solito, per non sbagliare, considerata la vastità del catalogo di prodotti in offerta, suggeriamo di impostare il proprio veicolo nell'area "Il mio garage" di eBay, per evitare eventuali problemi.

Ricambi e accessori per auto

Partiamo dai ricambi per auto compatibili con il coupon di eBay, area particolarmente ricca di prodotti tutti elencati in una pagina riepilogativa, da cui è consigliabile tuttavia selezionare le sottosezioni dedicate.

È possibile ad esempio scremare la ricerca andando a selezionare i kit di manutenzione, i componenti della trasmissione, o magari i sensori, interruttori e guarnizioni. Inutile segnalare prodotto per prodotto, vista la quantità di prodotti interessati dalla promozione. E questo vale anche per i ricambi del settore carrozzeria, un'ampia sezione in cui eBay include di tutto.

Per quanto riguarda invece gli accessori per auto compatibili col buono CYBERMOTORI, c'è un'intera categoria dedicata ai prodotti e dispositivi per interni. Oltre agli accessori per i sedili, vale la pena segnalare i rivestimenti e i tappetini, le lampade e i prodotti della categoria "illuminazione", sia interna che esterna, o gli accessori tuning.

Cura e altri prodotti per auto

Oltre ai ricambi e agli accessori per auto, la promozione in questione riserva spazio per i prodotti per la cura e manutenzione dei propri veicoli. C'è un'intera sezione dedicata da spulciare.

Per il resto, il coupon di eBay può tornare utile anche per risparmiare qualcosa sull'acquisto di accessori da viaggio, di oli e lubrificanti, di prese, connettori e cavi vari, ma anche per comprare ricambi e accessori per moto a buon mercato.

In conclusione, oltre a ricordarvi che la promozione in questione è valida fino al 4 dicembre, suggeriamo di verificare attentamente se il prodotto scelto è compatibile con la propria auto (o moto che sia) inserendo il proprio veicolo ne "Il mio garage", per evitare di sbagliare.

Contenuto in collaborazione con eBay.it