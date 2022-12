Diciamocela tutta, è un po’ di tempo che volete fare il grande passo da auto termica ad auto elettrica e vi state chiedendo se è meglio prendere in considerazione l’acquisto o il noleggio.

L’opzione ibrida, che prevede la sinergia tra motore a combustione e quello elettrico, vi sembra un palliativo al problema delle emissioni di CO2.

Niente ibrido, l’auto elettrica vi ha conquistato e volete vivere l’automobile in modo nuovo, cullati dal silenzio e comfort che solo una BEV (Battery electric vehicle) riesce a regalare. Non solo un’auto zen visto che tramite il selettore delle diverse modalità di guida, si potrà cambiare l’anima della vettura che, essendo elettrica, riesce a trasmettere al conducente una accelerazione istantanea fulminea. Per poi passare come se niente fosse, alla guida one pedal drive, ovvero condurre l’auto con il solo pedale dell’acceleratore, visto che in fase di decelerazione l’auto recupera energia e rallenta in modo autonomo.

La ricarica

Una conduzione come tu mi vuoi green di grande appeal, senza contare il fatto che potrete finalmente occupare quella colonnina di ricarica vicina al vostro domicilio, che vedete troppo spesso sempre libera. Infatti, vi state già informando su quale abbonamento sottoscrivere, comparando i prezzi offerti dai diversi gestori di energia.

Perché la Wallbox è fondamentale per ricaricare a casa velocemente ma fuori sede la card o app in abbonamento interoperabili per accedere ai diversi punti di ricarica è altrettanto centrale per uscire, senza ansia da autonomia, dalla cerchia urbana.

Transizione in atto

L’attrazione verso l’auto elettrica aumenta ogni giorno di più, visto che molti modelli dal nome storico abbandonano i listini per far spazio al nuovo corso a zero emissioni. Praticamente ogni Casa auto ha un modello elettrico in gamma o il lancio di prodotto Bev in programma a breve termine.

Una spinta verso l’oggetto dei desideri a batteria viene data anche dalla politica che in Europa ha decretato lo stop alle auto termiche dal 2035 e che spinge, con sconti e incentivi l’acquisto di un’auto elettrica.

Sembra un'occasione più unica che rara visto che il prezzo di listino, inizialmente alto, diventa intrigante e si annusa l’affare, alla faccia della carenza di prodotto che vi teneva lontano dal cambio auto.

Però, c’è un grosso però. Si tratta della velocità con cui evolve la tecnologia green. La paura che quel motore elettrico che oggi ci sembra superperformante, alimentato dalla grande batteria che regala un’autonomia del tutto accettabile, possa essere presto superato.

Basta guardarsi alle spalle per capirlo. Un’auto elettrica di qualche anno fa, non garantisce standard di potenza, ricarica e autonomia che, ora, ci sembrano il minimo sindacale per accettare questa evoluzione di mobilità.

Come fare quindi, per guidare a zero emissioni senza paura di “buttare via i soldi”? La risposta è semplice: basta noleggiarla!

Soluzione noleggio

Infatti, con il noleggio a lungo termine si può tranquillamente guidare una Ev, scaricando il peso della transizione tecnologica direttamente sulla Casa auto o azienda di noleggio. Poi, è possibile cambiare l’auto periodicamente, ogni 2,3 o 4 anni in modo semplice ed economicamente quasi “indolore”. E, molti noleggiatori, per facilitare questa transizione al mondo elettrico, danno anche la possibilità di guidare, per un periodo di tempo durante il contratto, un modello a modello termico.

Sicuramente saremo meno attenti alla capacità prestazionale residua della batteria e del suo essere sempre efficiente, in ogni condizione dopo un determinato numero di chilometri o anni passati assieme. Un vero e proprio scarico di responsabilità o meglio, una scelta fatta più di cervello che di cuore.

In più sarà compito del noleggiatore o Casa auto, indicarci l’officina autorizzata per eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria. Una discriminante non da poco, visto che per mettere le mani su auto ad alto voltaggio sono richieste una serie di certificazioni obbligatorie.

Se si rimane a piedi per guasto, non si può andare più d’istinto dal caro vecchio meccanico di fiducia ma presso un’officina autorizzata. Poi, nel contratto di noleggio è ormai quasi sempre prevista l’auto sostitutiva. Alla faccia dell’ansia d’autonomia e ipotetici guasti.

Noleggiando un’auto elettrica si risparmiano i soldi per l’acquisto, si ha la certezza di un canone fisso che comprende una serie di servizi inclusi:

Immatricolazione

Assicurazione

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Bollo (solo alcuni noleggiatori)

Revisione

Cambio degli pneumatici (non sempre)

Soccorso stradale 24/7

Telematica

Il tutto tenendo conto che viene spesso offerto nell’abbonamento di canone di noleggio l’opzione di installazione Wallbox casalinga e card/app di abbonamento per ricaricare senza pensieri la propria auto elettrica tramite colonnine. A volte anche con tariffe flat. Così l’unico pensiero rimane proprio quello di scegliere dove ricaricare la propria auto elettrica.

Confrontando un canone di noleggio a lungo termine tra un’auto elettrica e una tradizionale scopriamo che la prima è conveniente. Soprattutto per quanto riguarda i modelli premium, come sottolineato anche dall’Osservatorio LeasePlan realizzato da Nomisma Energia per la branch italiana del noleggiatore olandese.

Esempio generico (media) tra costi di acquisto di un’auto elettrica e il noleggio* della stessa.

Noleggio* (Arval) vs prezzo di listino

Modello Durata Km Anticipo Canone mensile Fiat 500 elettrica Action 95 CV 36 mesi 100.000 4.000 euro 380 euro

Totale spesa dopo 36 mesi (tutto compreso, meno il bollo**): 17.680. Prezzo di listino: 29.950 euro (escluso bollo, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria)

Modello Durata Km Anticipo Canone mensile Tesla Model 3 rwd 36 mesi 100.000 7.000 euro 849 euro

Totale spesa dopo 36 mesi (tutto compreso, meno il bollo**): 37.564. Prezzo di listino: 58.470 euro (escluso bollo, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria)

Fonte Noleggio: Arval

Prezzi e Offerte aggiornate al 17/11/22

*Noleggio di 3 anni ma può essere anche inferiore ed esistono formule di subscription inferiori

**Assicurazione completa (Rca, incendio e furto, kasko), manutenzione ordinaria e straordinaria, Soccorso stradale e assistenza h24, disponibilità al ritiro dell’usato e la consegna al domicilio