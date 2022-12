L'inverno è arrivato da giorni in buona parte d'Italia, con temperature che al nord arrivano anche sotto zero. Per questo è doveroso provvedere di conseguenza per evitare problemi ai propri veicoli ed essere preparati ad ogni evenienza.

Proteggere l'auto dal freddo e dal gelo è una necessità, specie per chi non ha la possibilità di riporla in un luogo chiuso e riparato. Servono pertanto alcune accortezze, e soprattutto i giusti prodotti per affrontare la stagione più difficile per i veicoli.

Proteggere l'auto dal freddo: i teli auto

Come accade per qualsiasi dispositivo elettronico dotato di una batteria, sono soprattutto le auto elettriche a patire il freddo, con l'autonomia che si abbassa e anche di molto. Ma anche le termiche, specie se lasciate all'aperto di notte, necessitano beninteso di qualche accortezza e di un po' di prevenzione.

Nel reparto riservato ai ricambi e agli accessori per auto di eBay ci sono per questo tanti prodotti su cui poter fare riferimento. Fra questi, i primi che vengono in mente sono probabilmente i teli per auto per i quali c'è un'intera categoria ricca di articoli, più e meno costosi, adatti a qualsiasi veicolo.

La maggior parte sono impermeabili, alcuni dotati di zip per facilitare l'installazione e, oltre che per l'inverno, tornano utili anche per proteggere l'auto dal sole e dalle intemperie. Ecco qualche esempio:

Liquidi antigelo, mantenitori di carica e riscaldamenti ausiliari

In primis, per evitare problemi nella scelta di prodotti del genere sarebbe bene impostare il proprio veicolo nell'area "Il mio garage" di eBay, così da scongiurare il rischio di eventuali incompatibilità.

Ciò detto, per proteggere l'auto dal freddo possono tornare utili anche i liquidi antigelo, prodotti ai quali eBay riserva una sezione intera dalla quale poter scremare la ricerca in vario modo. Stesso discorso vale per i mantenitori di carica batteria, piuttosto utili e disponibili in gran quantità, sia per auto che per moto.

In alternativa, per evitare che i vetri si appannino o per sbrinare/scongelare nei giorni più rigidi, possono servire anche dei dispositivi di riscaldamento ausiliari, da collegare alla presa accendisigari o a una porta USB.

Contenuto in collaborazione con eBay.it