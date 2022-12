Come viaggiare in auto in inverno con i più piccoli? Forse molti neo genitori si stanno ponendo la domanda, alle prese con viaggi fuoriporta verso località montane, dove godersi qualche giorno in mezzo alla neve.

Di seguito vi diamo 5 semplici consigli per far viaggiare nella maniera più confortevole e sicura possibile i nostri piccoli compagni di viaggio.

Riparatevi dalla pioggia

Pioggia e neve possono sorprendere in qualsiasi momento e non sempre si possono trasportare i bimbi da casa all'auto al coperto. La soluzione in questo caso è quella di dotarsi di una cover parapioggia da sistemare sopra l'ovetto, per riparare così i più piccoli evitando che possano bagnarsi.

Viaggiare leggeri

La paura che i bimbi possano prendere freddo è comune a tutti i genitori e si provvede quindi a coprire i figli con indumenti pesanti. Tutto corretto per quando si è fuori dall'auto, ma una volta a bordo è meglio scoprirli. Questo perché piumini e giacche imbottite impediscono di far aderire nel modo corretto le cinturine del seggiolino auto al corpo dei bambini. Se infatti lo spazio tra queste e bimbo è superiore a 1 cm la loro funzione protettiva viene meno. In caso di urto, tendono infatti a far "scivolare" il bambino che, in molti casi, può addirittura essere sbalzato fuori nonostante le cinture allacciate. Copritelo in altro modo, con cover ideate appositamente per i seggiolini.

Attenzione agli sbalzi termici

Anche se siete particolarmente freddolosi non esagerate nell'alzare la temperatura dell'abitacolo: passare all'improvviso tra freddo a caldo può nuocere alla salute, non solo dei più piccoli.

Cambio scarpe

Camminare nella neve è affascinante, a prescindere dall'età, ma una volta a bordo le scarpe dei piccoli possono sporcare seggiolino e sedile. Meglio quindi avere sempre con sé un paio di ricambio, da far indossare una volta saliti in auto.

Sicurezza, sempre

Che si viaggi con o senza bimbi bisogna tener conto dell'aspetto sicurezza: in inverno è sempre consigliato montare gomme invernali (obbligatorie su molte strade dello Stivale) o avere le catene da neve o calze da neve a bordo. Per quanto riguarda i più piccoli, a prescindere dalla stagione, dotatevi di un seggiolino i-Size di ultima generazione e posizionatelo sul divanetto posteriore.