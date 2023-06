In occasione della WWDC 2023, Apple ha annunciato iOS 17, la prossima versione del sistema operativo di iPhone che, fra le altre cose, introduce anche alcune novità estetiche e funzionali per Apple CarPlay.

Da una parte ci sono le nuove opzioni di Apple Mappe e Music SharePlay, che migliora la gestione della musica in auto; dall’altra alcuni ritocchi nel design dell’interfaccia del sistema, con nuove opzioni per gli sfondi e altri ritocchi.

SharePlay arriva su Apple CarPlay

Pur non avendo introdotto particolari novità a un sistema che attende da oltre un anno la nuova generazione prevista sulle prime auto per la fine del 2023, Apple continua ad aggiornare CarPlay attraverso iOS 17. La prossima versione software per iPhone supporta ora lo SharePlay con Apple Music anche su CarPlay, una funzione che semplifica l’ascolto quando ci si trova in auto in più persone.

Grazie a questa funzione, tutte le persone in auto con un iPhone aggiornato a iOS 17 e con un abbonamento ad Apple Music possono cioè scegliere direttamente la musica da riprodurre contribuendo a rendere la colonna sonora condivisa. Per farlo, la persona che ha il proprio iPhone collegato ad Apple CarPlay deve toccare l’icona SharePlay sul display dell’auto, per abilitare la ricerca diretta del sistema o per visualizzare un codice QR che gli altri passeggeri potranno poi scansionare per partecipare direttamente alla sessione.

In questo modo si va quindi a creare una coda musicale condivisa e gestibile da tutti i partecipanti, che possono cambiare l’ordine dei brani, controllarne la riproduzione, aggiungerne di nuovi o rimuoverli, in maniera simile a quello che consente di fare SharePlay su iPhone, iPad e Mac.

Le novità di Apple Mappe

In primis c’è la possibilità di scaricare delle porzioni di mappa per utilizzarle anche senza connessione. Si tratta di una funzione particolarmente utile per risparmiare dati o batteria, ma anche per chi di frequente usa Apple Mappe in zone con scarsa copertura di rete e necessita di salvare un’area della mappa sull’iPhone per consultarla in un secondo momento.

È legata anche ad Apple CarPlay l’altra novità che arriva con iOS 17 e che permette di scegliere la propria rete di ricarica preferita per vedere in tempo reale la disponibilità delle colonnine lungo il proprio tragitto, magari impostato con Siri, che ora si può attivare anche senza il prefissoide “Ehi”.

Design di CarPlay e disponibilità

Con iOS 17 arrivano anche alcuni ritocchi all’interfaccia grafica di Apple CarPlay. Dalle versioni del ciclo di sviluppo è emersa ad esempio una nuova opzione che scurisce o viceversa schiarisce lo sfondo a seconda della modalità scelta (chiara o scura). Cambia anche il design delle finestre per inviare e riprodurre i messaggi, con aree più grandi e un pulsante per attivare o disabilitare le notifiche per la conversazione aperta.

Queste novità non sono ancora disponibili perché legate a iOS 17, versione che attualmente è stata annunciata ma che verrà distribuita in versione stabile a settembre in occasione del lancio dei nuovi iPhone. Volendo, è tuttavia possibile iscriversi al programma Apple Beta Software e attendere qualche settimana per provare in anteprima queste novità.