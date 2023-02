In attesa della più importante rivisitazione stilistica promessa da Apple per la fine del 2023, anche l'attuale versione di CarPlay è personalizzabile in vario modo, sia dal punto di vista estetico che funzionale.

È possibile scegliere un’app di navigazione alternativa per farsi guidare, modificare l’aspetto, lo sfondo, scegliere quali suggerimenti mostrare o cambiare l’ordine delle applicazioni, fra le altre cose. Ma scopriamo meglio come e cosa si può personalizzare.

Modificare l’aspetto di CarPlay

Per personalizzare Apple CarPlay uno dei primi passi da fare è cambiare il tema. Di serie è impostato come scuro, ma volendo l’utente può scegliere se impostare quello chiaro o se far sì che il sistema alterni fra le due modalità automaticamente, in base alle condizioni di luce.

Per farlo basta aprire la sezione “Impostazioni” di CarPlay dall’auto, selezionare “Aspetto” e la modalità preferita. E sempre dalla pagina delle impostazioni, volendo, è possibile cambiare lo sfondo scegliendo fra le opzioni disponibili nella pagina dedicata (“Sfondo”).

Ordinare le app e le icone di CarPlay

Apple permette di cambiare l’organizzazione di serie di CarPlay, lasciando all’utente la possibilità di riordinare le icone e le app della schermata principale della piattaforma. Per personalizzare le icone è necessario aprire la sezione “Impostazioni” ma su iPhone stavolta, andando in “Generali” e poi su “CarPlay”, selezionando il proprio veicolo, quindi “Personalizza”. Basta seguire le indicazioni riportate per spostare o rimuovere le icone, o magari ripristinarne una da “Altre app”.

E sempre dalla detta sezione “Personalizza” su iPhone l’utente può organizzare le app compatibili con Apple CarPlay. Da qui è possibile scegliere quali applicazioni mostrare su CarPlay e quali no toccando i pulsanti Aggiungi (+ verde) ed Elimina (- rosso), gestendone poi l’ordine toccando e trascinando le stesse dall’elenco relativo.

Altre opzioni per personalizzare Apple CarPlay

Fra le altre opzioni di personalizzazione, da “Impostazioni” su Apple CarPlay è poi possibile mostrare o nascondere i suggerimenti nella dashboard e le illustrazioni dell’album. Mentre per quanto riguarda la navigazione il sistema, oltre alle Mappe di Apple consente anche di scegliere un’app di navigazione alternativa come Google Maps, Waze, TomTom o Sygic.

Comunque, ad oggi Apple non offre agli utenti altre opzioni utili per personalizzare CarPlay. È tuttavia lecito aspettarsi grandi novità al riguardo con l’arrivo della rivisitazione del sistema cui accennavamo, con widget e grafica scalabile, versione che verrà annunciata per le prime auto a fine anno.