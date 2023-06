Questa mattina è iniziato il rilascio in tutto il mondo di un nuovo aggiornamento software over-the-air (OTA) per l'infotainment delle auto Volvo e Polestar.

Le novità sono diverse e le più importanti riguardano l'introduzione del nuovo Apple CarPlay (una prima nel settore) e la possibilità di vedere video YouTube direttamente sullo schermo centrale, oltre a un nuovo algoritmo di calcolo per i consumi delle elettriche. Ecco tutti i dettagli.

Tutte le novità del nuovo software

Come anticipato, l'aggiornamento OTA sulle auto Volvo e Polestar sta introducendo in queste ore diversi miglioramenti informatici e tecnici. Il primo tra tutti riguarda l'introduzione del nuovo Apple CarPlay presentato pochi mesi fa.

Si tratta della nuova generazione del sistema in-car della Mela che, alle tradizionali funzioni, aggiunge una grafica completamente rinnovata con funzione di split screen verticale, la possibilità di gestire il climatizzatore e la possibilità di visualizzare le mappe Apple anche sul virtual cockpit davanti al guidatore.

Volvo, gli aggiornamenti software OTA

Autonomia più precisa

Per le auto elettriche, il nuovo aggiornamento software include, poi, un nuovo algoritmo di calcolo del consumo di energia.

Si chiama Range Assist ed è in grado di analizzare con maggior cura gli ultimi 20, 40 e 100 km percorsi, per effettuare delle stime più accurate, tenendo conto delle variazioni ambientali e termiche, nonché della strada che si sta per percorrere. Il risultato è un dato di consumo medio molto più accurato e una stima più precisa dei km residui con una determinata percentuale di batteria.

L'aggiornamento software sulla Polestar 2 con il nuovo algoritmo di calcolo

L'aggiornamento arriverà nelle prossime ore su tutte le auto Volvo e Polestar di ultima generazione, con connessione internet e sistema di infotainment più evoluto.

Thomas Ingenlath, CEO di Polestar, ha commentato: