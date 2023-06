Come devono essere gli interni di una Volvo? Per rispondere con una parola: razionali. Da sempre questa è una delle caratteristiche fondamentali per i designer svedesi, che si impegnano a mantenere modello dopo modello, anno dopo anno, senza però perdere di vista il futuro e le nuove tecnologie.

La prossima auto della casa sarà presentata il 7 giugno, si chiamerà EX30 e sarà un piccolo crossover 100% elettrico. A riguardo non ne sappiamo ancora molto, ma poche ore fa l'azienda ha deciso di rilasciare alcune foto di anteprima degli interni. Ecco tutti i dettagli.

Interni pratici e razionali

La Volvo EX30 sarà l'auto elettrica entry level della casa svedese. Si posizionerà in gamma al di sotto delle attuali XC40 e C40 Recharge, offrendo dimensioni ancora più compatte a un costo inferiore.

Stando alle prime anticipazioni l'impianto audio sarà composto da un'unica soundbar (che potete vedere in copertina) - sempre dall'elevata qualità sonora posizionata in cima al cruscotto -, in luogo dei tradizionali altoparlanti nelle portiere. Dovrebbe garantire le stesse prestazioni degli impianti del passato ed essere disponibile anche in versione Harman Kardon (optional).

Volvo EX30, il tunnel centrale in un unico pezzo

Guardando ancora le foto divulgate, a colpire è sicuramente il bracciolo centrale, progettato in un unico elemento e con all'interno diversi cassettini e porta-bottiglie, utili a stivare oggetti di qualsiasi forma e dimensioni.

Infine, tutto nuovo dovrebbe essere anche il display centrale del sistema di infotainment: un touchscreen da 12,3 pollici che dovrebbe svolgere la funzione di hub principale per tutte le funzioni dell'auto, supportando Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless.

Volvo EX30, il teaser dell'anteriore Volvo EX30, il teaser del posteriore

Appuntamento al 7 giugno

A essere particolari saranno anche gli abbinamenti cromatici interni, che dovrebbero essere "fissi", cioè decisi dalla casa, e personalizzabili interamente in base a "stanze" in fase di configurazione. In poche parole il cliente potrà scegliere se avere un ambiente più chiaro o scuro all'interno della propria auto, cosa che, di conseguenza, modificherà ogni dettaglio.

Il debutto del nuovo crossover 100% elettrico di Volvo è previsto per il 7 giugno. Non resta che attendere per scoprire tutti i dettagli estetici e tecnici.