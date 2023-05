Il 2024 potrebbe essere un anno particolarmente importante per Lynk & Co. Il brand appartenente all'universo Geely si prepara infatti al debutto, anche in Europa, della 08, SUV medio (è lungo 4,82 metri) plug-in da 544 CV e autonomia in modalità elettrica di 200 km. Ma non sarà l'unica novità.

Stando a quanto dichiarato dal CEO Alain Visser infatti il prossimo anno arriverà in Europa un secondo - misterioso - modello. Per ora sappiamo solo che si chiamerà Lynk & Co 02 e sarà 100% elettrico. Di seguito cerchiamo di capire come sarà.

Cosa c'è ora

Prima di tutto facciamo un ripasso dell'attuale gamma Lynk & Co. In Europa attualmente viene commercializzata unicamente la 01, SUV compatto mosso da motorizzazioni full hybrid o plug-in. In Cina la situazione è ben diversa: ci sono 7 modelli, dalla 01 alla 08, passando per la 02.

Lynk & Co 02

Una Lynk & Co 02 esiste già quindi, ma non è elettrica. Si tratta di un crossover compatto a 5 porte lungo 4,44 metri basata sulla piattaforma CMA, la stessa della Volvo XC40, mossa da motorizzazioni benzina 1.5 o 2.0 con potenze rispettivamente di 150 e 190 CV. Fino al 2021 era presente anche un powertrain plug-in, poi dismesso.

Appare quindi chiaro come la Lynk & Co 02 destinata all'Europa sarà una vera novità, anche se potrebbe riprendere forme e contenuti della versione commercializzata in Cina, con motore (o motori) elettrici al posto dei turbo benzina. Esattamente come avviene sulla Volvo XC40. La piattaforma CMA infatti è una cosiddetta multienergia, capace di ospitare differenti tipologie di motorizzazioni, dal termico puro all'elettrico.

Volvo XC40

Se la 02 dovesse riprendere in toto quanto già visto sulla XC40 ci troveremmo davanti a una compatta con potenza massima di 408 CV, due motori (uno per asse) e batteria da 82 kWh per 500 km di autonomia. Al di sotto ci potrebbero essere versioni a trazione posteriore da 238 CV e 438 km di autonomia.

Tutta nuova?

Secondo alcune indiscrezioni la Lynk & Co 02 per l'Europa potrebbe essere tutta nuova, sia nelle forme sia nella meccanica, sfruttando la piattaforma SEA utilizzata anche dalla smart #1, mantenendo la possibilità di avere sia uno schema a due ruote motrici sia quello a trazione integrale, con differenti tagli di batteria.

Lynk & Co 08

Ricapitolando appare chiaro come il brand di Geely abbia intenzione di aprirsi sempre più al mercato europeo, sfruttando le sinergie del Gruppo e puntando sempre più sulle motorizzazioni 100% elettriche.