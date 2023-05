Polestar continua l’espansione in Italia e, per soddisfare la crescente domanda di test drive, apre i primi Test Drive Hub a Roma e Milano. Gli appuntamenti per i test drive possono essere prenotati in anticipo tramite il sito Polestar.com e a disposizione ci sono almeno due veicoli, tra cui una variante a motore singolo e la Polestar 2 Long Range Dual Motor.

"Il nostro obiettivo è far conoscere il marchio Polestar in Italia. Il modo migliore per farlo è che i potenziali consumatori siano coinvolti in prima persona nell'argomento e guidino una Polestar 2. Non c’è miglior modo di apprezzare le performance e il feeling di guida di una Polestar se non quello di guidarla. Con l’apertura dei nostri Test Drive Hub, consentiamo a chi è interessato di vivere questa esperienza unica nella propria città di appartenenza e rendiamo più facile l'accesso ad una esperienza unica", afferma Alexander Lutz, Amministratore delegato di Polestar Italia.

Come prenotare i test drive

Come dicevamo i test drive si prenotano su www.polestar.com/it/test-drive.

A partire da oggi, è anche disponibile la formula di prenotazione di Long Test Drive in collaborazione con Hertz attraverso il link https://www.polestar.com/it/longtestdrive, che permette di noleggiare gratuitamente Polestar 2 per tre giorni, in tutta Italia.

Polestar Temporary Space Roma

Non solo online

Le auto elettriche Polestar, lo ricordiamo, sono vendute esclusivamente online attraverso la vendita diretta ai clienti, ma i formati Polestar Spaces e Test Drive Hub sono stati creati appositamente per avvicinarsi alle persone.

Inoltre, esistono i cosiddetti Polestar Service Point, una rete di assistenza a livello nazionale gestita in collaborazione con i concessionari Volvo, dove tecnici esperti eseguono interventi di manutenzione e riparazione. Polestar offre questo servizio autorizzato in oltre 65 sedi in Italia e in centinaia di sedi in tutta Europa.

Sempre per avvicinarsi agli italiani, Polestar riparte con il Roadshow estivo nelle seguenti città:

• Roma dal 20 al 21 maggio

• Torino dal 26 al 28 maggio

• Genova dal 9 all’11 giugno

• Bergamo dal 23 al 25 giugno