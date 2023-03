Nata come divisione sportiva di Volvo Polestar è poi diventato un brand indipendente, anche se ancora strettamente legato alla Casa svedese, con una gamma 100% elettrica. Che non dimentica però la sportività. Al vertice ci sono le versioni con il Performance Pack, ma per chi non si accontenta ecco la Polestar 2 BST Edition 230, incarnazione più cattiva che mai della berlina a batterie.

Anticipata qualche giorno fa da un teaser la BST Edition 230 riprende quanto già visto sulla precedente versione, chiamata BST Edition 270, con la stessa filosofia tecnica e commerciale. Saranno infatti appena 230 le unità disponibili, tutte assemblate a mano.

Più cattiva che mai

Basata sulla Dual Motor Long Range la Polestar 2 BST edition 230 ne riprende lo schema con 2 motori elettrici, uno per asse, per un totale di 476 CV e 680 Nm di coppia, per una velocità massima di 205 km/h e 0-100 in 4,4".

A cambiare - profondamente - sono altri aspetti, a partire dall'assetto che sfrutta ammortizzatori Öhlins anteriori regolabili a 2 vie per impostare così compressione ed estensione tramite comando manuali. Al posteriore sono presenti ammortizzatori Öhlins Dual Flow Valve con molle più rigide e altezza da terra ridotta di 25 mm, per un comportamento ancora più diretto.

Gli aggiornamenti della Polestar 2 BST edition 230 comprendono anche barra antirollio in alluminio, impianto frenante Brembo, pneumatici Pirelli P Zero 245/35R21 sviluppati appositamente per questo modello, cerchi specifici da 21" e software ottimizzato per le prestazioni con tanto di launch control.

Full optional

In abitacolo la Polestar 2 BST edition 230 ha rivestimenti MicroSuede in Charcoal, materiale parzialmente riciclato non disponibile sul resto della gamma che offre anche un miglior grip del corpo sui sedili. L'ambiente è quello classico della Polestar 2, con dettagli sportivi come cuciture a contrasto e le cinture di sicurezza gialle.

Di serie sono previsti il Pilot Park - Pilot Assist con assistenti alla guida di Livello 2, proiettori LED Pixel, telecamera a 360º - e il Plus Pack comprensivo di impianto stereo Harman Kardon Premium Sound e tetto panoramico.

La Polestar 2 BST edition 230 si può già ordinare sul sito ufficiale con prezzo di partenza fissato a 87.900 euro.