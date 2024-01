In occasione del CES 2024 di Las Vegas, Google ha annunciato alcune novità legate ad Android per le auto, sia per le poche con Google integrato, sia per le altre compatibili con Android Auto.

Ci sono integrazioni che rendono più semplice guidare le auto elettriche, aggiornamenti che migliorano le funzioni di navigazione e di intrattenimento; perfino la disponibilità del browser Google Chrome, per fare un po’ di tutto direttamente dal sistema di infotainment dell’auto.

Nuove funzioni di navigazione

Per le auto elettriche compatibili con Android Auto, Google implementa una nuova funzione con cui condividere con Google Maps i dati della batteria e dell'autonomia. Si tratta di una integrazione auto-software che, in sostanza, fa sì che la schermata di navigazione di Google Maps su Android Auto fornisca come informazioni extra le stime sull’autonomia residua a destinazione, suggerendo inoltre le soste per la ricarica lungo il tragitto e il tempo necessario per la ricarica in base all’auto che si sta guidando.

Ford Mustang Mach-E e F-150 Lightning sono le prime auto compatibili con questa funzione, in arrivo nei prossimi mesi a differenza di un’altra novità già disponibile: l’opzione di Google Maps per smartphone Android o iOS per inviare il viaggio pianificato alla propria auto con Google integrato, un’integrazione molto utile che può far risparmiare del tempo in alcune occasioni.

Google Chrome in auto e le nuove app

Google Chrome, il browser più noto e usato al mondo, sta per sbarcare sulle auto. L’azienda di Mountain View lo ha confermato al CES 2024 dichiarando che, a breve, inizierà a introdurlo in versione beta sulle auto Polestar e Volvo con Google integrato; entro la fine dell’anno sarà disponibile anche su altre auto al momento non specificate.

L’utilità di un browser in auto? Può servire per fare varie cose, ad esempio per informarsi, per fare un po’ di shopping, per accedere ai servizi di intrattenimento, il tutto ad auto parcheggiata ovviamente. Per tenersi occupati ad auto in sosta, ci sono anche le nuove app di intrattenimento PBS KIDS e Crunchyroll, sempre per i veicoli con Google integrato, per i quali è disponibile anche l’app di previsioni meteorologiche Weather Channel.