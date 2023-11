Nonostante manchi oltre un mese, Google comincia a prepararsi per le festività natalizie, come dimostrano alcune novità in arrivo annunciate di recente assieme a vari consigli per affrontare meglio il prossimo periodo di vacanze.

Da una parte 3 nuove funzioni di Google Maps, dall’altra 5 suggerimenti legati all’uso di opzioni e strumenti già presenti nel servizio di navigazione che, nelle settimane a cavallo fra quest'anno e il prossimo, sarà usato da molti per esplorare luoghi nuovi o poco conosciuti.

Novità per gli spostamenti con i mezzi pubblici

Le indicazioni aggiornate per gli spostamenti con i mezzi pubblici rappresentano la principale novità di Google Maps, che permette di scegliere meglio il percorso accessibile in sedia a rotelle, il più rapido, o quello con meno tratti a piedi. Diventano più chiare anche alcune informazioni al riguardo, ad esempio il numero di cambi che richiede un tragitto e la durata.

In più di 80 città di tutto il mondo, fra cui Berlino, Madrid, Londra, e New York, è inoltre possibile vedere esattamente dove sono le entrate e le uscite delle stazioni, in quale lato della strada ci si trova e visualizzare informazioni più chiare sui percorsi pedonali. Sia queste che quelle che seguono, sono novità in via di distribuzione già in queste settimane per smartphone Android e iOS.

Elenchi collaborativi, emoji e reazioni

Google Maps semplifica anche la pianificazione di viaggi in più persone introducendo degli elenchi collaborativi per i luoghi d’interesse. Direttamente dall’app di Maps più persone possono così accordarsi sui posti da visitare, aggiungendo commenti, nuovi luoghi e reazioni ai post.

Sulla falsariga di queste ultime, arrivano su Google Maps anche le reazioni alle foto e ai video pubblicati dagli utenti nelle recensioni dei luoghi o dei servizi, reazioni con le quali esprimere giudizi e impressioni per mezzo di emoji, in alcuni casi adattabili anche all’immagine stessa che si sta commentando grazie all’IA e alla funzione Emoji Kitchen.

Suggerimenti e funzioni utili per le vacanze

Novità a parte, Google ha sottolineato alcune funzioni utili per le vacanze natalizie, già integrate in Maps. Ad esempio, la possibilità di pianificare i viaggi scegliendo percorsi ecologici, di trovare più facilmente le stazioni di ricarica disponibili e compatibili con le proprie auto e adatte alle proprie necessità (se veloci o meno), o di scovare i benzinai meno cari digitando ad esempio “prezzi benzina” direttamente su Maps.

Altrettanto utile è lo strumento per impostare delle tappe, anche a navigazione avviata: basta toccare l’icona della lente d’ingrandimento, posta in alto a destra dell’app, per cercare lungo il percorso negozi, hotel, ristoranti o altri luoghi d’interesse che non richiedono deviazioni importanti dal percorso impostato. Da tenere a mente anche le opzioni di Google Maps per personalizzare la navigazione, ad esempio per evitare pedaggi e strade trafficate (ove possibile, s’intende).