Originariamente sviluppata per Vision Gran Turismo, sesto capitolo del videogame per PlayStation 3, la Golf GTI Roadster si è trasformata in una show-car per il raduno 2014 al Wörthersee, in Austria.

Sotto il cofano c’è un 3.0 L V6 biturbo da 503 CV e 560 Nm. In abbinamento ci sono il cambio a doppia frizione DSG a sette marce e la trazione integrale 4Motion, per uno 0-100 da 3,6 secondi e una velocità massima di 309 km/h