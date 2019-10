Anche per Abarth è tempo di promozioni: è il caso delle offerte per la nuova gamma Abarth 595 70° Anniversario 145 CV, riservate a un numero limitato di vetture in pronta consegna da immatricolare entro il 31 ottobre.

Vediamo gli importi: 18.000 euro di listino anziché 20.900 euro, anche senza permuta o rottamazione, 3.330 euro di anticipo, 48 rate mensili da 199 euro (TAN fisso 3,95%, TAEG 5,98%) comprese le spese, e rata finale di 7.799.79 euro, a chilometraggio massimo di 60.000 km con 0,05 euro/km in caso di esubero; a questo punto si può passare a una nuova auto, riscattarla pagando la quota anche con finanziamento o restituirla.

Vantaggi

L’estetica della Abarth 595 70° Anniversario ricorda le storiche Abarth, e le prestazioni sono esaltate dai 145 CV e dall’assetto: rimane comunque un’auto compatta e priva di Ecotassa, adeguata alle ultime normative anti-inquinamento. Dopo i 4 anni si potrebbe anche riscattare: potrebbe diventare, nei limiti della categoria, una instant classic.

Svantaggi

Le Abarth costano sensibilmente di più rispetto alle 500, e non godono delle agevolazioni come tasso e anticipo zero delle altre Fiat, anche se la rata mensile rimane piuttosto contenuta. All’importo vanno aggiunti IPT e PFU, e le vetture in pronta consegna potrebbero avere accessori che alzano il prezzo iniziale.