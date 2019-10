BMW sembra già pronta alla pre produzione della M3, tuttavia il Presidente della divisione BMW M, Markus Flasch, ha detto in un’intervista a Motoring che non se ne parla prima del 2021. Stando alle sue dichiarazioni la produzione inizierà alla fine del 2020 e il debutto in concessionaria seguirà nei mesi successivi.

Perché aspettare così a lungo? Flasch non ha dato risposte su questo. “Non abbiamo ancora confermato ufficialmente la data del debutto - ha aggiunto -. Posso però anticipare che offriremo su entrambi i modelli sia la trazione posteriore che integrale, sia il cambio manuale che automatico.

Molte le anticipazioni

Le foto qui sopra ci mostrano la M3 in produzione, con un motore turbo sei cilindri in linea che dovrebbe superare la potenza di 510 CV.

Nei giorni scorsi sono state pubblicate anche delle foto spia che mostrano gli interni, con la strumentazione digitale e un largo display per gestire l’infotainment.

Nelle dichiarazioni di Flasch c’è anche un’altra anticipazione, le versioni della M3 saranno la Pure, meno potente, e la Competition, più performante ma solo con trasmissione automatica.

La super griglia ha scaldato la rete

Per i più impazienti c’è anche un post Instagram, che è circolato nei giorni scorsi ma che ora non è più online, in cui si intravede bene la griglia della nuova Serie 4, chiaramente ispirata alla Concept 4. Altre foto spia, infine, confermano che ci sarà anche una versione cabrio della M4.