In un mercato in cui i SUV la fanno da padrone, c'è ancora chi cerca un mezzo per andare anche fuoristrada. Oggi hanno cambiato forma e contenuti uniformandosi alle richieste del mercato, ma alcuni anni fa questi veicoli erano davvero pronti a tutto, grazie anche ad un'affidabilità meccanica elevata. Quindi perché non comprarne uno usato, con ottimi contenuti e costi di gestione ridotti rispetto ad un'auto nuova?

Ecco le 10 fuoristrada che si possono acquistare con un budget di 15.000 euro sul mercato attuale. Ovviamente parliamo di auto usate che in molti casi hanno percorso diverse centinaia di migliaia di chilometri, ma hanno dalla loro parte una robustezza e un'affidabilità uniche e il fatto che molti degli errori di produzione, ereditati alla nascita, sono ormai stati risolti da richiami ufficiali delle Case Madri in passato, verificate che i precedenti proprietari li abbiano fatti.

Inoltre, essendo veicoli usati, prima dell'acquisto è sempre bene farne verificare anche lo stato d'usura generale da un professionista del settore. Non spaventatevi se apparentemente alcuni di questi sono catalogati oggi come SUV utili solo a portare a scuola i propri figli. In realtà hanno tutti delle doti fuoristradistiche nascoste ed insospettabili che poche persone hanno potuto saggiare su percorsi adatti. Possono essere un ottimo acquisto per chi cerca un veicolo capace di fare davvero di tutto, anche per portare in vacanza la propria famiglia in posti inaccessibili alle normali auto. Provare per credere!