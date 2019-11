La quarta puntata si è svolta tra strade sterrate, tronchi e...pollici in su. Gian Luca Caldani, istruttore e pilota Rally è stato il guest coach della settimana. E l'off-road ha portato una nuova eliminazione!

Via la polvere, si chiude la quarta puntata di YouTester. Giuliano, Andrea e Gian Luca Caldani hanno visto, analizzato e valutato tutte quelle che sono le dinamiche di una sensibilità sul piede destro tra sassi, impedimenti e twist in questa prova a bordo della Seat Tarraco. A dover lasciare l'Academy di Motor1.com Italia stavolta è stato Davide Milani. E forse non è stato il solo...

Tempo di off-road

Dopo tre puntate tra lezioni teoriche e guida sicura sull'asfalto, questa settimana, in occasione del quarto episodio, li abbiamo portati in off-road. Ecco, molti avranno pensato che li avremmo fatti divertire su qualche fossato, tra dossi e passaggi complicati da affrontare.

Ed effettivamente era quello che si attendevano i ragazzi. Ed invece, un buon tester deve saper dimostrare la sua sensibilità sul piede destro (e non solo) anche e sopratutto alle bassissime velocità. YouTester è un talent, e lo scopo ultimo è trovare una persona che abbia quelle doti e quella sensibilità per poter entrare a far parte della redazione di Motor1.com Italia.

Fuori Davide

Propriocezione. E' da questo punto infatti che Giuliano è partito per spiegare le analisi che lui, Andrea e Gian Luca hanno messo a punto durante le prove nell'attraversamento dell'ostacolo e sul twist. Propriocezione dunque, la sensibilità agli stimoli che insorgono dall'interno. Capire il proprio posto, e analizzare al netto della vista il proprio posizionamento interno.

Da queste analisi lungo la giornata, i due coach hanno richiamato Simone Boccardi, Nicola degli Emili e Davide Milani. Proprio quest'ultimo ha messo la parola fine alla sua esperienza di YouTester.

Questione di controllo

"Davide, Nel nostro mestiere ci sono tante qualità e tu ne hai tante. Sopratutto davanti all'obiettivo. Oggi però ti è mancato il controllo di freno e acceleratore. Era come se non avessi esattamente la percezione di tutto quello che stava accadendo intorno a te, e nonostante la velocità ridotta, era l'auto a trascinarti e e non il contrario". Questa la motivazione che ha portato all'eliminazione.

Prossimo appuntamento? A tutto Tech...con una principessa!

