Con l’avvicinarsi del Black Friday, ci sono offerte anche per le elettriche? Certamente: ad esempio, la Hyundai Kona Electric viene offerta fino al 30 novembre con il finanziamento Hyundai i-Plus 0, comprendendo anche la gestione della ricarica grazie a un accordo con Enel X.

L’offerta, che parte da un prezzo scontato di 29.000 euro, prevede innanzi tutto tasso zero e anticipo zero, pagando 36 rate da 299,03 euro al mese (TAEG 0,73%) ed una rata finale di 19.916 euro, per la Kona Electric da 136 CV, batteria da 39 kWh e autonomia di 289 km, nel completo allestimento XPrime. Inoltre, viene compreso nel prezzo il servizio Juice Pack Home di Enel X, che include la fornitura di energia con JuiceBox da 7,2 kW, e i servizi Home Check e installazione. Lo sconto complessivo raggiunge quindi i 9.300 euro.

Vantaggi

Il costo superiore delle vetture elettriche rispetto a quelle con alimentazione tradizionale, sta per essere compensato da offerte di questo genere, una sorta di noleggio senza anticipo e con rate non troppo alte e senza interessi. Considerata l’evoluzione della tecnologia, non tanto per le prestazioni (con questa Kona si raggiungono i 100 km/h in 7,6 secondi) quanto ad esempio per le batterie, dopo il finanziamento si passerà probabilmente a un’altra vettura più attuale, senza pagare la rata finale.

Svantaggi

Ci sono dei vincoli sull’offerta: ad esempio, è attivabile soltanto in caso di rottamazione di vetture da Euro 1 a Euro 4, e su una Kona con prezzo di listino inferiore a 50.000 euro IVA esclusa; mancano dall’importo anche IPT e PFU. Il limite principale è nell’autonomia dichiarata di 289 km, che in certi tipi di utilizzo è sicuramente inferiore: è un buon valore per le tecnologie attuali, ma potrebbe essere insufficiente per le esigenze di traporto extraurbano o familiare.