Un video teaser ci offre il miglior antipasto riguardo alla nuova Toyota Yaris in versione "homologation special", che a quanto pare sembra destinata a indossare il badge GR-4. Ciò che appare chiaro fin da subito è che questa macchina incarna lo spirito delle competizioni rallystiche, grazie ai passaruota allargati e, su questo prototipo, i para-spruzzi per lo sterrato.

Debutto rimandato

La Toyota inizialmente intendeva presentare la Yaris GR-4 durante il Rally di Australia (14-17 novembre). Tuttavia, gli incendi australiani hanno costretto la FIA a ritardare la presentazione. Il tweet sopra fa riferimento all'auto sottoposta "alla sua prova finale" e suggerisce che la nuova data per il lancio è molto vicina.

Fotogallery: Toyota Yaris GR-4 Teaser Video

4 Foto

Elemento tecnico da urlo

La Toyota non sta ancora confermando nulla sulla specifiche tecniche, ma a quanto pare sembra proprio che sotto la Yaris GR-4 ci sia la trazione integrale. Abbinamento che, negli ultimi anni, si era visto solo sull'Audi S1.

Nel video teaser, poi, è possibile udire anche il suono del motore, che ha una timbrica molto simile a quella di un 3 cilindri. Proprio delle voci provenienti direttamente dal Giappone suggeriscono che sotto il cofano ci sian un propulsore a tre cilindri provvisto di turbo.

Produzione limitata?

A quanto pare Toyota intende far debuttare la GR-4 come una versione di serie della gamma Yaris, piuttosto che produrre una serie limitata come con la precedente GRMN. Le vendite del nuovo modello dovrebbero iniziare entro la metà del 2020. Solo più avanti avremmo informazioni precise a riguardo.