Il Salone di Ginevra si affianca al visitatore con una nuova App GIMS. E’ questa la principale novità per il restyling dell’evento promesso dall’anno scorso. Già disponibile per iOS e Android, é personalizzabile e, oltre a fornire informazioni complete sul GIMS, sugli espositori e su importanti novità dell’evento (come GIMS Discovery, GIMS Tech e GIMS VIP Day che vi spieghiamo di seguito), permette di accedere ad offerte esclusive per il soggiorno in Svizzera.

Anche i biglietti d’ingresso per le giornate destinate al pubblico (dal 5 al 15 marzo) si possono acquistare via App e ad un prezzo più vantaggioso rispetto a quello d’acquisto allo sportello. “Grazie alla nuova App, non solo i visitatori, ma anche persone interessate da tutto il mondo potranno informarsi per tutto l’anno sui temi più rilevanti del GIMS”, ha detto Olivier Rihs, Direttore Generale del GIMS.

Fotogallery: Le nostre preferite del Salone di Ginevra 2019

10 Foto

Le novità dell’edizione 2020

Sono già 150 gli espositori che hanno annunciato la loro partecipazione al Salone di Ginevra 2020, dove vedremo novità importanti, come la Fiat 500 elettrica, o esercizi di stile ambizioni, come la GFG Style 2030. Il Salone può anche contare su importanti presenting partner come EnergieSchweiz, che sarà presente per la quinta volta con il suo programma co2 ribassato. Con questa partecipazione, il Governo Federale promuove autoveicoli efficienti dal punto di vista energetico.

“La 90esima edizione del GIMS riunisce in sé tradizione, passione e innovazione", dice Maurice Turettini, Presidente del Consiglio della Fondazion e del GIMS. Tra le altre novità dell’evento ci sono poi: GIMS Discovery, attraverso l’App del GIMS viene sorteggiato un percorso Indoor nel padiglione 7 del Palexpo (dura dieci minuti) alla guida di un veicolo con motore alternativo; GIMS Tech, nel padiglione 6 start-ups e fornitori di servizi presentano la mobilità di domani e c’è anche una pista prove; GIMS VIP Day: il 4 marzo 2020 vertici aziendali e personalità del settore automotive discuteranno su temi che caratterizzano il futuro della mobilità e ci saranno anteprime mondiali ed europee, il pubblico può accedere comprando un biglietto speciale.

Quanto costa e quando è aperto il Salone

Il Salone di Ginevra 2020 apre al pubblico il 5 marzo. Da lunedì a venerdì gli orari sono 10:00-20:00; sabato e domenica 09:00-19:00.