Gli Alfa Action Days continuano fino al 31 dicembre su tutti i modelli della gamma Alfa Romeo, compresa la Giulietta che può essere acquistata con sconto e finanziamento agevolato.

L’Alfa Romeo Giulietta Sport-Tech 1.4 turbo benzina 120 CV ha un prezzo scontato di 17.900 euro, e con finanziamento Liberamente Alfa si versa un anticipo di 2.090 euro, anche con permuta, e quindi si pagano 36 rate mensili da 299 euro (TAN fisso 6,45%, TAEG 8,95%), con una rata finale rifinanziabile di 8.259,89 euro. Il limite per tre anni di finanziamento è di 45.000 chilometri, con 0,05 euro per ogni chilometro percorso in più.

Vantaggi

L’offerta può essere conveniente, considerando uno sconto sul listino che si aggira intorno al 27%, su un allestimento speciale indicato nell’esempio come Sport-Tech, che comprende specifici accessori multimediali e finiture sportive. Per i primi tre anni gli importi sono bassi rispetto alla categoria della vettura, e anche i 45.000 km come limite sono nella media per questa motorizzazione.

Svantaggi

Non sono indicati costi aggiuntivi, come IPT o PFU, ma soprattutto per eventuali opzioni e servizi in più rispetto al modello proposto. I tassi di interesse non sono bassissimi rispetto ad altre offerte simili, e in vista dell’annunciata fine della produzione del modello, si può pensare alla maxi-rata finale, che è quasi la metà del prezzo iniziale, come anticipo per una vettura nuova. Nell’offerta iniziale si indica che il TCT è in offerta, ma non è disponibile su tutte le motorizzazioni.