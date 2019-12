Questa è una gioiosa storia di una gioiosa redazione. Una storia che ha inizio alle 8 di un freddo ed invernale mattino. Suona la sveglia e via con entusiasmo fuori casa. Davvero non sentite anche voi quella piacevole sensazione nell'aria?

La neve, la spensieratezza, la felicità di poter finalmente mettere in atto i propri sogni e desideri. Entri in macchina, non senza qualche acciacco figlio di cotanta esuberanza, e lui - ben presente sotto il tuo sguardo - è pronto a darti il benvenuto. Un albero di Natale? Si ok, è quello dell'arbre magique, ma tanto basta per far rivivere ansiogene sensazioni.

Poche ciance. Oggi c'è spazio solo per i sorrisi. Anzi, c'è proprio voglia di entusiasmarsi. Gioia, incontenibile e irrefrenabile gioia. Musica nelle casse - bassa per carità - e voce che fuoriesce a squarciagola. E pazienza se non sei degno dell'Eurofestival, qua si canta di gioia (ancora?!).

Dai Ramones a Jovanotti, da Bon Jovi a Queen c'è amore per la vita nell'aria. Il luogo del magico appuntamento è sempre lo stesso: la nostra redazione.

E così, nel tripudio di gioia e festa dell'ufficio danzante, il direttore è pronto per il suo augurio più speciale e sognante: "Beh, anche questo Natale..." (cit.)

"...E' finito!!!". Ah già, dimenticavamo di dirvi. Questa è la danzante e festosa storia del 7 Gennaio 2020.

Anche perchè, il Natale quando arriva arriva, ma quando finisce è anche meglio! Dalla grinchesca redazione di Motor1.com Italia, tanti auguri di buone feste! Anzi, di... gioiose feste: torneremo nel 2020 per cantarvene di nuove!