Una serie di video per imparare nel dettaglio le prerogative tecniche della trazione 4x4 All Grip Pro della Suzuki Jimny e come utilizzarla nelle varie situazioni. Questa l'idea della Casa giapponese, che per il nostro mercato ha confezionato 3 video che spiegano la meccanica sotto il piccolo fuori strada e che potete facilmente consultare sullo stesso canale You Tube.

Controllo di trazione

Nel primo video Suzuki spiega nel dettaglio tutti gli accorgimenti necessari per passare dalle due ruote motrici, alla modalità 4H, quella che innesta il primo livello di trazione integrale. A differenza del modello precedente, in questo caso l'operazione è comandata manualmente tramite leva, e può essere effettuata anche durante la marcia a patto di non superare i 100 km/h

Anche in questo caso bisogna utilizzare la frizione per l'innesto, allineare le ruote anteriori e assicurarsi che tutte e 4 abbiano un livello di grip sufficiente. Nel caso, la miglior soluzione è arrestare il veicolo e inserire la modalità 4H. A questo punto la spia luminosa comparirà in alto a sinistra nel display della strumentazione e potrete cominciare a divertirvi. Lo stesso procedimento va ripetuto nel caso si voglia ritornare alla modalità 2H.

Controllo di trazione 1.2

In questo secondo capitolo si specifica nuovamente il modo migliore per passare dalla modalità 4H a 4L e viceversa. La manovra non può essere operata in movimento e il cambio deve necessariamente essere in folle. Prima dell'attivazione del sistema, che comporta lo spegnimento di controllo di stabilità e trazione, potrebbe passare alcuni secondi, ma anche in questo caso troviamo la spia luminosa che ci avverte dell'operazione.

Si tratta della modalità per affrontare i percorsi più tosti, da usare anche nelle discese più ripide, che approfitta della marce ridotte per dare più potenza a basse velocità. Per essere disinserito la procedura è la stessa, ma si consiglia di fare qualche metro in retromarcia a ruote dritte per assecondare il disinserimento del sistema.

Hill descent control

Si tratta del sistema che consente di affrontare le discese più impegnative lasciando la gestione dei freni all'elettronica e che vi permette di concentrarvi unicamente sul volante. Basta un tasto per attivarlo, ma la stessa Casa consiglia di non affidarsi troppo a questa funzione, visto che una scarsa attenzione o un uso dei freni troppo ridotto potrebbe provocare sbandamenti, soprattutto in presenza di fondi sdrucciolevoli.

È possibile attivarlo solo con le 4 ruote motrici inserite (4H o 4L) e prima di inserirlo bisogna selezionare una marcia. L'ingresso del sistema è segnalato da una spia che si accende brevemente, prima di diventare fissa. Nel caso di lampeggio bisogna fare attenzione, visto che potrebbe trattarsi di un malfunzionamento.