Non è una sorpresa che in molti paesi europei l'auto nuova più economica sul mercato sia la Dacia Sandero. In Germania ci vogliono 7.290 euro per comprare l'utilitaria rumena, in Spagna 7.590 euro e in Italia 7.900 euro.

Nel Regno Unito costa un po' di più, circa 8.260 euro considerando il cambio. Questa cifra equivale a circa 5-7 salari minimi a seconda del paese.