Il 2020 rappresenta, per tutto il mondo dell'auto, un anno fondamentale nella corsa all'elettrificazione. Sempre più costruttori, infatti, aggiungeranno modelli ibridi o a zero emissioni nei loro listini per andare incontro alle normative UE per quanto riguarda le emissioni di anidride carbonica.

In un precedente articolo vi abbiamo parlato delle novità mese per mese, mentre qui raccogliamo le 10 più interessanti - e rilevanti - che arriveranno sul mercato nel 2020. Assisteremo anche all'arrivo di versioni vicine al prodotto definitivo e attese da molto tempo come la Hyundai Tucson N e i20 N, che dovrebbero essere rilasciate nel corso del 2020, il nuovo SUV Audi, Q4 e-tron, la Fiat 500 Electric e altre tra cui la Peugeot 3008 plug-in hybrid.