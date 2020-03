L’emergenza Coronavirus si combatte negli ospedali italiani che mai come in questo momento hanno bisogno di risorse economiche per l’acquisto di materiali e la riorganizzazione dei reparti.

Da qualche giorno è partita una bellissima gara di solidarietà nazionale, con donazioni di singoli cittadini e aziende che vogliono contribuire. E allora ci sentiamo in dovere di completare la nostra informazione quotidiana ricordandovi anche sulle pagine di Motor1.com i principali riferimenti utilizza alla causa.

La Protezione Civile

Cominciamo dalla Protezione Civile, che sta coordinando l’emergenza a livello nazionale. Grazie al Decreto Cura Italia è stato attivato un conto dedicato. Le donazioni possono essere effettuate tramite bonifico sia dall'Italia sia dall'Estero usando le seguenti coordinate bancarie:

Banca Intesa Sanpaolo Spa

Filiale di Via del Corso, 226 - Roma Intestato a Pres. Cons. Min. Dip. Prot. Civ. IBAN: IT84 Z030 6905 0201 0000 0066 387 BIC: BCITITMM

Gli ospedali Regione per Regione

Vale la pena quindi ricordare come si può fare la propria parte. Non c'è un'iniziativa unica nazionale, ma si può scegliere di donare a vari ospedali in tutta Italia, per questo - per comodità - li abbiamo suddivisi per Regione.

Lombardia

Piemonte

Ospedale Dove donare Molinette Torino Sito ufficiale Ospedale di Biella Sito ufficiale

Veneto

Ospedale Dove donare Ospedali di Treviso Sito ufficiale

Trentino Alto Adige

Ospedale Dove donare APSS Provincia Autonoma di Trento Sito ufficiale

Emilia Romagna

Ospedale Dove donare Ospedali della Romagna Sito ufficiale Ospedale Sant'Orsola di Bologna Sito ufficiale Sanità Modenese Sito ufficiale Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia Sito ufficiale

Toscana

Ospedale Dove donare Ospedali Toscana Sud Sito ufficiale Ospedali Careggi di Firenze Sito ufficiale

Lazio

Ospedale Dove donare INMI Lazzaro Spallanzani Sito ufficiale ASL Frosinone Sito ufficiale Policlinico Gemelli Roma Sito ufficiale

Calabria

Ospedale Dove donare Azienda Ospedaliera di Catanzaro "Pugliese Ciaccio" Sito ufficiale Azienda Ospedaliera di Cosenza Sito ufficiale

Sicilia

Ospedale Dove donare Sistema Sanitario della Regione Sardegna Sito ufficiale

Sardegna