L'emergenza Coronavirus sta sconvolgendo l'industria automobilistica europea, costringendo i vari marchi a fermare - o quantomeno ridurre - la produzione. E questo riguarda non solo i costruttori di auto, ma anche quelli addetti alla componentistica. Qui di seguito riportiamo l'elenco delle fabbriche chiuse in Europa o che stanno lavorando a regime ridotto.

Brembo

Il produttore di freni italiano ha sospeso la produzione in tutti e quattro i suoi stabilimenti.

FCA

Il gruppo italo-americano ha interrotto la produzione degli stabilimenti italiani fino al 27 marzo. La stessa cosa vale per gli impianti Fiat di Tychy, in Polonia, e Kragujevac, in Serbia.

Ferrari

I due stabilimenti Ferrari, seguendo le linee Fiat, rimarranno chiusi fino al 27 marzo, a causa di una crescente carenza di ricambi.

Ford

La produzione nello stabilimento Ford di Saarlouis, in Germania, è stata ridotta da due turni a un singolo turno. Con circa 1.000 dipendenti pendolari dalla Francia ogni giorno, a detta della Casa americana questa suddivisione del lavoro potrebbe non essere sostenibile.

Per il momento, invece, la fabbrica tedesca di Cologne procede a ritmi normali, mentre quella spagnola di Valencia rimane ferma fino a lunedì 23 marzo dopo che tre dipendenti sono risultati positivi al Coronavirus.

Gruppo PSA

Il Gruppo francese terrà chiuse dai prossimi giorni tutte le sue fabbriche europee fino al 27 marzo, nello specifico si parla di Mulhouse, Poissy Rennes, Sochaux e Hordain per la Francia, Madrid e Vigo per la Spagna, Mangualde per il Portogallo, Trnava per la Slovacchia, Gliwice per la Polonia, Ellesmere Port e Luton per il Regno Unito.

Fra queste, sono comprese anche quelle di Opel a Eisenach e Ruesselsheim, in Germania. Quest'ultima - la Sede centrale - aveva già ricevuto ordine di far lavorare i dipendenti amministrativi da casa, dopo che un lavoratore è risultato positivo al Coronavirus, ma la produzione non è stata colpita direttamente.

Gruppo Volkswagen

Il Gruppo Volkswagen ha interrotto la produzione per una settimana nello stabilimento di Pamplona, in Spagna, dove vengono prodotte la Poloe la T-Cross. Anche a Bratislava, in Slovacchia, si sta sospendendo la produzione: qui vengono prodotti i SUV di grandi dimensioni come il Tuareg, il Porsche Cayenne e l'Audi Q7, le city car up!, Skoda Citigo e Seat Mii, oltre a pianali e assali per la Bentley Bentayga.

Per lo stabilimento Seat di Martorell in Spagna potrebbero arrivare ben sei settimane di fermo produttivo, a causa di problemi di produzione e di logistica. L'impianto Audi a Bruxelles è stato fermato lunedì 16 marzo direttamente dai lavoratori, che richiedevano l'accesso a mascherine e guanti, e ammettevano che la distanza di sicurezza richiesta tra le persone in linea era impossibile da mantenere. In Repubblica Ceca, le fabbriche Skoda sono bloccate per 14 giorni di quarantena.

Lo stabilimento di Autoeuropa, vicino a Lisbona in Portogallo, ha invece subito per il momento "solo" un calo del 16% di produttività, per la carenza di lavoratori, 5.536 di questi in isolamento a causa dell'esposizione al Coronavirus.

Praticamente nessun rallentamento nella sede di Wolfsburg, dove due dipendenti sono stati messi in quarantena a seguito di risultati positivi, in quanto non erano ancora tornati al lavoro da un viaggio privato e non erano in contatto con i colleghi.

Nel frattempo, la fabbrica di componenti di Kassel, in Germania, ha mandato a casa cinque operai dopo che un dipendente è risultato positivo al virus.

Hyundai

I sindacati delle fabbriche ceche di Hyundai (così come per Skoda) hanno richiesto una quarantena di 14 giorni per i dipendenti.

Lamborghini

L'impianto Lamborghini a Sant'Agata Bolognese rimarrà chiuso fino al 25 marzo.

Nissan

Anche la Casa giapponese ha dovuto interrompere la produzione nello stabilimento spagnolo di Barcellona venerdì, dopo che un fornitore della vicina città di Odena è rimasto colpito dalla quarantena. Il blocco dovrebbe rimanere fino al 23 marzo, secondo Nissan.

Renault

La produzione di Renault si ferma in Francia a partire dalla sera di lunedì 16 marzo "fino a nuovo ordine", bloccando ben 12 impianti e 18.000 dipendenti. Già lo stabilimento Flins era stato fermato, anche se quest'ultimo fermo produttivo era causato dalla mancanza di rifornimenti per motivi non legati al Coronavirus.

Caso simile a quanto avvenuto negli stabilimenti spagnoli di Palencia e Valladolid, fermi per giorni a causa della mancanza di componenti.