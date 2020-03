11 / 14

Con un 1.5 TSI in grado di raggiungere i 100 km/h in 8,4 secondi, la Karoq è stata trasformata in una decapottabile pronta per i mesi estivi, facendo però grandi progressi anche nella parte più meccanica: grazie al gruppo sospensioni della Octavia RS, gli studenti non hanno modificato le dimensioni dell'auto ma l'hanno avvicinata parecchio al suolo.

Tra i vari lavori che sono stati fatti per dar vita a questa decapottabile, iniziati a fine 2017, ci sono processi impegnativi come il taglio del tetto, la riprogettazione del bagagliaio e uno studio da zero per le portiere e i montanti.