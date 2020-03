10 / 11

In un paese come la Turchia dove le auto hanno un prezzo piuttosto alto in rapporto al reddito pro capite, la Dacia Duster non è il SUV più venduto. Ben più venduta e apprezzata è la francese Peugeot 3008 che nel 2019 ha trovato 11.263 nuovi clienti turchi.

Il prezzo della 3008 in Turchia è di 247.300 lire turche che al cambio odierno equivalgono a circa 35.000 euro.

. Although he literally breathes in the back the best-selling SUV in Turkey - the "French" Peugeot 3008 . For 12 months of last year, this model sold in the amount of 11,263 units. Prices for 3008 start from 247 300 Turkish lira, which is equivalent to 38 680 dollars.