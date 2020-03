7 / 8

La Fiat Panda non poteva assolutamente mancare in questa nostra lista. Da molti anni è lei la regina delle vendite in Italia, ma per entrare in questa classifica deve vestirsi con i panni della variante Cross 4X4 0.9 TwinAir Turbo.

L'escalation del modello è andata avanti e la piccola di casa Fiat ha visto più di una motorizzazione, passando dal diesel fino ad arrivare alle versioni mild hybrid di oggi e chissà che a breve non sia il momento di passare alla propulsione a emissioni zero. Costa poco ma non è la più economica della lista con i suoi 19.100 euro di listino.