La Mercedes EQE, nuovo modello elettrico che come suggerisce il nome si posiziona nella gamma EQ come analogamente fa una Classe E nel listino delle Mercedes "normali" (benzina, diesel, ibride), è stata immortalata da queste immagini spia (anche video) insieme ad altri prototipi. Viaggiando cioè in una flotta di muletti sulla neve, con una Volvo a fare da apripista curiosamente.

4 fari, come una volta

Le camuffature sulla carrozzeria non sono certo leggere, per nascondere al meglio le proporzioni del corpo vettura da berlina di questa elettrica. Ma si intravedono elementi di stile caratteristici della famiglia elettrica di Mercedes -la EQ - come la sottile striscia verticale sui gruppi ottici anteriori che ricorda i fari sdoppiati della Mercedes Classe E del 2012, la quarta generazione siglata W212.

Fotogallery: Mercedes-Benz EQE, foto spia sulla neve

17 Foto

Di profilo, la EQE sembra avere un andamento filante, con la pendenza del tetto già decisa nella zona anteriore, per poi fondersi con la coda verso il retrotreno. Si intravede anche una sezione scolpita dietro i parafanghi posteriori, pensati per sottolineare l’impatto visivo in questa zona.

Coda misteriosa

L’aspetto della coda, tuttavia, è stato nascosto con cura su questi muletti, impedendo di distinguere i fanali posteriori. I pannelli bianchi e neri a vista, invece, sono probabilmente dove verranno poi posizionati i sensori per la guida assistita, mentre lo schema meccanico della Mercedes EQE sarà quello di un’elettrica a trazione integrale, con un motore sull’avantreno e uno dedicato alle ruote posteriori.

600 km con un pieno

La potenza complessiva è di 300 kW (408 CV) e 765 Nm di coppia, con batterie in grado di garantire un’autonomia massima di 600 km. Come dimensioni, la EQE si posiziona al di sotto della Mercedes EQS, pur avendo un design esterno molto simile, da quanto si può dedurre dalle foto spia. La conferma si avrà al debutto, previsto per il 2022, con l’inizio delle vendite fissato per il 2023.