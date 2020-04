La Lister Motor Company è un nome che ha iniziato a farsi strada dalla metà del secolo scorso, per il suo impegno nel mondo del motorsport. Ha cambiato diverse volte proprietà dall'anno della sua fondazione, il 1954, e al momento si sta dedicando alla preparazione ed elaborazione delle Jaguar.

Invisibile, dalla velocità

Circa 2 anni fa, questo tuner ha annunciato il modello LFP, ovvero una Jaguar F-Pace elaborata, che oggi torna a farsi vedere con un nuovo tesaser. E un nuovo nome: Lister Stealth, che promette di essere il SUV più veloce del mondo.

Fotogallery: Jaguar F-Pace Lister

2 Foto

Il ruggito del Giaguaro

Dal video ci si può fare un'idea anche della voce del motore, un 5.0 V8 benzina sovralimentato con compressore volumetrico, con suono rauco da far venire la pelle d'oca. Non sono stati resi noti gli interventi tecnici con cui Lister ha modificato il propulsore, ma sappiamo che si parla di una potenza di 503 kW, ovvero 684 CV.

Più di 320 all'ora

La produzione prevista per questo modello è di 250 esemplari, tutti capaci - secondo il costruttore - di superare i 320 km/h. 322 km/h per la precisione, in modo da potersi guadagnare il titolo di SUV più veloce del mondo. Un traguardo ambizioso, raggiungibile anche grazie al tempo di 3.5 secondi dichiarato nello scatto da 0 a 100 km/h.

Cattiveria da vendere

Più di tanto non si riesce a capire, dal video, come la Lister Stealth sia fatta, anche se si intravede qualcosa del trattamento riservato alla carrozzeria. Il fascione anteriore è rimodellato, mentre in coda c'è un diffusore in fibra di carbonio aggressivo, che abbraccia i 4 terminali di scarico. Ci sono anche molti loghi Lister, come ad esempio sul poggiatesta e sui battitacco delle porte. Oppure ancora sulla calandra e sui mozzi ruota, al posto del tipico marchio Jaguar.

Presentazione in grande

Nonostante questo progetto abbia avuto inizio 2 anni fa, ancora non è stato detto quando il super SUV Jaguar F-Pace by Lister sarà consegnato ai clienti. L'ad della società, Lawrence Whittaker, ha dichiarato a PistonHeads che si è deciso di aspettare la fine del lockdown causato dal Coronavirus per organizzare una presentazione come si deve. Approfittando, tra l'altro, per apportare delle ultime piccole migliorie.