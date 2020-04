Se siete appassionati di Morgan e della sua filosofia fatta di auto sportive con design d’altri tempi e realizzate completamente a mano, allora fermatevi qui e date un’occhiata alle foto che trovate di seguito. C’è tanto pane per i vostri denti.

Si tratta infatti di 5 nuovi modelli esclusivi creati appositamente per celerare la partnership tra la Casa inglese e Louwman Exclusive, concessionaria olandese che dal 1960 vende Morgan non solo ad appassionati dei Paesi Bassi ma di tutta Europa e che nel 2017 ha ricevuto il premi come concessionaria auto migliore di tutto il Vecchio Continente.

Quelle più classiche

I primi 4 modelli sono in realtà suddivisi in 2 coppie di Morgan Plus Six, con la prima coppia in color Ice Blue e la seconda in Scintilla Silver. Modelli assemblati sulla nuova piattaforma in alluminio (chiamata CX-Generation) che sui modelli in Ice Blue monta cerchi in lega da 19” a raggi e presenta inserti gialli qua e là sulla carrozzeria e sulla pinze freno. All’'interno è un fiorire di adotta pelle nera con cuciture gialle, mentre il cruscotto ha una finitura opaca.

Le Morgan Plus Six Scintilla Silver Silver montano invece più piccoli cerchi da 18” con pinze gialle che fanno capolino da dietro. Giallo che ritorna sulla carrozzeria e in abitacolo, mentre capote e la sua copertura sono rigorosamente nere.

Per chi vuole una ruota in meno

Il quinto modello esclusivo ha le forme della simpatica Morgan 3 Wheeler con carrozzeria in tinta Almond Green. Anche sulla speciale 3 ruote tornano gli inserti gialli, mentre all’interno il cruscotto sfoggia un particolare disegno realizzato al laser.