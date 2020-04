"Scegli un'attività di tuo gradimento e non dovrai lavorare un solo giorno nella vita". A dirlo fu il saggio Confucio e Daniyar Kdyrov, un giovane e talentuoso designer-artista della città di Almaty in Kazakistan, ha seguito fedelmente il consiglio del filosofo cinese.

Daniyar si è laureato presso il Dipartimento di Pittura e Scultura dell'Accademia Nazionale delle Arti kazaka nel 2004, e da lì ha trasformato la passione per il disegno e la grafica in un lavoro a tempo pieno. I suoi temi preferiti sono le automobili e gli scenari post-apocalittici, come già avrete intuito dalla copertina. Se anche voi non disdegnate questo mondo e vi piacciono le curiosità, mettetevi comodi e scorrete la gallery.